Патрульный корабль «Василий Быков» передан Черноморскому флоту

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Сегодня в Новороссийске после успешного завершения ходовых и государственных испытаний на головном патрульном корабле проекта 22160 «Василий Быков» поднят флаг ВМФ России.

Корабль построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) и был спущен на воду 24 июня 2017 года. Осенью 2017 года «Василий Быков» по внутрениим водным путям совершил переход из Зеленодольска в Керчь, а 25 марта этого года прибыл в Новороссийск.

Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.