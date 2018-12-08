Добавить статью
Армия и Флот

Патрульный корабль «Василий Быков» передан Черноморскому флоту

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Новороссийске после успешного завершения ходовых и государственных испытаний на головном патрульном корабле проекта 22160 «Василий Быков» поднят флаг ВМФ России.

Корабль построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) и был спущен на воду 24 июня 2017 года. Осенью 2017 года «Василий Быков» по внутрениим водным путям совершил переход из Зеленодольска в Керчь, а 25 марта этого года прибыл в Новороссийск.

Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Зеленодольский судостроительный завод, патрульный корабль, 22160, Василий Быков, Черноморский флот
  • Нет аватара alex_uns
    08.12.1809:33:03

       

    #1091095
    • Нет аватара fan3om
      08.12.1810:09:37

      Красавец!    

      #1091096
      • A_SEVER A_SEVER
        08.12.1810:26:34

        Первый красавец сдан, ждём ещё пять!    

        #1091099
        • Виктор Качурак Виктор Качурак
          08.12.1811:36:44

             

          #1091109
        • Нет аватара g1v2
          08.12.1813:16:30

              И без задержек однако. Надеюсь еще на серию для ТОФ штук в 6. Они там лишними бы не были.    

          #1091120
          • Нет аватара imag
            08.12.1813:57:22

               

            #1091126
          • Нет аватара monarch
            08.12.1817:41:23

            Надеюсь еще на серию для ТОФ штук в 6. Они там лишними бы не были.

            Я надеюсь это шутка?   

            #1091176
            • Нет аватара Юрген
              08.12.1817:59:09

              Нет. Вот тут посмотрите.

               https://sdelanounas.ru/blogs/114848/ 

              Уникальный корабль! Он и спасатель, и разведчик, и эскорт ПВО и ПЛО, водолазное судно, обеспечивает проведение спецопераций в любой точке шарика, борется с пиратством, снимает кошек с деревьев и спасает китов. Уникальная дальность и автономность вкупе с модульностью и широчайшим выбором оснащения делают этот корабль незаменимым при выполнении самых разнообразнейших задач.

              Вообще непонятно, зачем нужны классические фрегаты и эсминцы, когда у нас такой корабль.

              #1091181
              • Нет аватара monarch
                08.12.1818:46:33

                и разведчик, и эскорт ПВО и ПЛО

                Юрген, у Вас день рождения сегодня чтоль?   

                #1091198
                • Нет аватара Юрген
                  08.12.1818:49:45

                  Да я стебусь.    Но люди пишут подобное на полном серьезе.

                  #1091199
              • Katamaran Katamaran
                08.12.1819:40:17

                Почему все забывают про его шикарную баскетбольную площадку?

                #1091211
                • Нет аватара Юрген
                  08.12.1819:42:09

                  Там серьезно есть такая площадка или это все стебутся?

                  #1091214
                  • Katamaran Katamaran
                    08.12.1819:45:34

                    Военную приёмку не смотрели? Там даже эхо от размеров баскетбольной площадки

                    #1091215
                    • Нет аватара Юрген
                      08.12.1819:50:34

                      Шайзе. А плавательного бассейна и спа-центра там нету случайно?

                      И эти люди потешались над американцами, которые якобы не в состоянии служить без «прохладной кока-колы» или «туалета с подогревом».

                      #1091218
                      • Katamaran Katamaran
                        08.12.1820:12:16

                        Ну, на Акулах тоже были бани. Но, там и оружие и водоизмещение были соответствующими.

                        #1091227
            • Нет аватара g1v2
              08.12.1818:10:08

              Нет — необходимость. Ну в принципе можно обойтись тремя, но удобнее будет 6. Тем более все строят шестерками.    

              #1091187
              • Нет аватара monarch
                08.12.1818:23:51

                Нет — необходимость.

                Не надо меня (и ничего лично Вам плохого не сделавших славных военных моряков КТОФ) так пугать   . Куда лучше напугать их лишней тройкой 20380/22350. За это они Вам спасибо скажут — в отличии от.

                #1091194
        • Human RS Human RS
          08.12.1814:13:06

          Наверное Рогачева тоже передадут через пару-тройку месяцев.

          #1091129
          • Владимир Кошкин
            08.12.1814:51:02

            Как пойдёт испытание авиации, которое перенесли с головного на серийный дабы не затягивать и без того сорванный срок сдачи

            #1091139
          • Нет аватара monarch
            08.12.1817:42:09

            Могут и под елочку сдать — чего там испытывать то…

            #1091177
            • Human RS Human RS
              08.12.1822:29:18

              Это было бы нежелательно. Я вообще считаю, что нужно всячески искоренять вредную традицию что-то сдавать или открывать к праздничным датам. Пусть уж лучше спокойно и тщательно проведут весь цикл испытаний и уже после передадут Флоту.

              #1091256
              • Нет аватара monarch
                08.12.1822:40:00

                Да, но не в данном случае.

                Корабль простой и «пустой» как прошлогодний орех.

                И от Д-49 (спустя 40 с гаком лет после начала выпуска) я думаю тоже особых сюрпризов ждать не следует (слава Богу).

                Как и достижений — но тут уж не до жиру…

                #1091261
    • sergeyy1972 sergeyy1972
      08.12.1815:10:39

         

      #1091142
  • Нет аватара altman66
    08.12.1811:55:53

       

    #1091112
  • Игорь Brick
    08.12.1814:03:28

    Пересмотрел ТТХ и снова за старое: полторы тысячи тонн водоизмещения и с гулькин нос вооружения. Особенно если сравнивать с Вышним Волочком,пришедшим вчера в Севастополь вооруженным до зубов и почти в 2 раза более лёгким.

    #1091127
    • Human RS Human RS
      08.12.1814:11:13

      Пересмотрел ТТХ и снова за старое: полторы тысячи тонн водоизмещения и с гулькин нос вооружения. Особенно если сравнивать с Вышним Волочком,пришедшим вчера в Севастополь вооруженным до зубов и почти в 2 раза более лёгким.

      А Вышний Волочек способен например отправиться к Африканскому Рогу, в течении нескольких месяцев выполнять задачи у побережья и в открытом океане, и после вернуться на базу в Новороссийск? И все это в одиночку без судов поддержки.

      Отредактировано: Human RS~14:46 08.12.18
      #1091128
      • Игорь Brick
        08.12.1814:15:44

        И что он там будет делать с 2 пулеметами без судов поддержки?

        #1091131
        • Human RS Human RS
          08.12.1814:44:38

          И что он там будет делать с 2 пулеметами без судов поддержки?

          Хватит традиционно для вас врать и передергивать. Оружия там достаточно, как и автономности.

          #1091138
          • Нет аватара monarch
            08.12.1817:56:10

            Оружия там достаточно

            Чего-чего там «достаточно»?

            #1091180
        • A_SEVER A_SEVER
          08.12.1816:30:27

          И что он там будет делать
          Охранять гражданские суда от пиратов.

          #1091153
          • Нет аватара monarch
            08.12.1817:54:24

            Охранять гражданские суда от пиратов.

            Господь с Вами Север. Вас Киселев (тот что не алкоголик) покусал или Вы все в 2013 году живете чтоль?    Какой Африканский Рог, какие «пираты»? У нас в 2018 году НАТОвские эсминцы и фрегаты в паре десятков километров от стратегических российских портов и приморских городов-миллионников шарятся — и отнюдь не с целями дружеского визита в оные порты, а скорее напротив. И уже на официальном уровне и открыто поговаривают о блокаде наших портов, задержании кораблей в морях-океанах и уничтожении крымского моста и ВМФ России и прочих прелестях. И это безо всяких преувеличений — Вы знаете, я к ним не особо склонен   . В свете вышеизложенного тратить государственные деньги на безоружные шаланды под 2К ВИ это хуже чем преступление, это ошибка (Его Сиятельство князь Беневентский или Его Сиятельство герцог Отрантский мне соврать не дадут, если что)   .

            #1091179
            • A_SEVER A_SEVER
              08.12.1819:40:22

              Какой Африканский Рог, какие «пираты»?

              Да всё те же:

              20.11.2018

              БПК «Североморск» приступил к выполнению задач антипиратской деятельности в Аденском заливе. Как сообщает пресс-служба флота, в настоящее время корабль сопровождает балкер Visha Niohi, следующий под флагом Индии из Красного моря в сторону Аравийского.

              НАТОвские эсминцы и фрегаты в паре десятков километров от стратегических российских портов и приморских городов-миллионников шарятся
              Пусть шарятся в зоне поражения наших береговых ракетных комплексов, если им так хочется быть у нас на прицеле. Кстати, недавно наш ракетный крейсер вообще заходил в НАТОвский порт.    
              И уже на официальном уровне и открыто поговаривают о блокаде наших портов, задержании кораблей в морях-океанах и уничтожении крымского моста и ВМФ России и прочих прелестях.
              Не читайте на ночь украинские СМИ.

              Помню, весной этого года американская АУГ плыла к берегам Сирии.

              И что? А ничего, покрутилась в Средиземном море и вернулась домой.

              Так что отставить панику.    

              #1091212
              • Нет аватара monarch
                08.12.1822:09:17

                БПК «Североморск» приступил к выполнению задач антипиратской деятельности в Аденском заливе.

                Они бы вместо того, чтобы ресурс последних нормальных советских противолодочников добивать, лучше бы чем полезным занялись. Противолодочное учение бы организовали в Баренцевом море лишнее. А то учитывая состояние материальной части 7й и 24й ДАПЛ КСФ, у меня большие сомнения, что тамошним РПКСН дадут даже от Кольского залива выплыть спокойно   . Одна надежда на БПК/МПК и ПЛА.

                наших береговых ракетных комплексов

                Только это и останавливает, не считая ЯО конечно   

                Не читайте на ночь украинские СМИ.

                Это уже увы не только украинские СМИ.

                А ничего, покрутилась в Средиземном море и вернулась домой.

                Там сейчас другая крутится (CVN-75).

                У нашего самого близкого международного партнера этих АУГ, как блох на хорошей дворняге.

                #1091252
                • A_SEVER A_SEVER
                  08.12.1822:13:07

                  вместо того, чтобы ресурс последних нормальных советских противолодочников добивать
                  Вот 22160 и заменят БПК в Аденском заливе, чтобы те занимались не пиратами, а ПЛО.

                  #1091253
                  • Нет аватара monarch
                    08.12.1822:33:13

                    Вот 22160 и заменят БПК в Аденском заливе

                    Они бы лучше 22460 и Соболя с тральщиками у Крымского моста заменили (всеж 76мм это 76мм), если уж Главкомат ВМФ РФ по неким сокрытым от понимания простых смертных причинам не хочет туда тройку 21630 перебрасывать (как будто созданных именно для такой цели).

                    #1091258
                    • Нет аватара Юрген
                      08.12.1822:42:19

                      Там же МПК и арткатера дежурят.

                      #1091264
                    • A_SEVER A_SEVER
                      08.12.1823:10:38

                      Они бы лучше 22460 и Соболя с тральщиками у Крымского моста заменили
                      Разве те плохо справляются с его охраной?    

                      Любопытно — «ненужный» патрульный корабль только передали флоту, а у него уже масса задач появилась.

                      #1091277
            • Human RS Human RS
              08.12.1822:54:45

              Какой Африканский Рог, какие «пираты»?

              За охрану караванов судов иностранцы вообще то деньги платят, и немалые. К тому же если мы хотим еще большего экономического развития, то нужно не только строить грузовые и рыболовные суда для наших компаний, но и осваивать новые торговые маршруты по всему миру, вытесняя по возможности гигантов торговли вроде того же Маерска (что собственно и делают компании вроде Совкомфлота и Феско, но нужно больше, гораздо больше). И это все тоже нужно охранять не только от пиратов, но и от борзых аборигенов.

              #1091267
          • andy6012.livejournal.com andy6012
            08.12.1818:35:29

            А если злой пират запустит купленный на Али квадрокоптер с гранатой с задней полусферы? Не, ну можно из пистолета Макарова, конечно.

            #1091196
            • Нет аватара monarch
              08.12.1819:08:48

              злой пират запустит купленный на Али квадрокоптер с гранатой с задней полусферы

              Нам сейчас других «пиратов» опасаться следует.

              И в других водах.

              #1091204
    • NaSa NaSa
      08.12.1814:14:41

      Это патрульный корабль. Я надеюсь это будет массовая рабочая лошадка вмф с серьезными возможностями по усилению вооружения в случае необходимости.

      У МРК другие задачи.

      #1091130
    • A_SEVER A_SEVER
      08.12.1816:29:00

      Особенно если сравнивать с Вышним Волочком

      У малого ракетного корабля есть ракеты (что вполне логично).

      У патрульного корабля есть морпехи, а также вертолёт и ДШЛ для их высадки.

      Корабли хорошо дополняют друг друга, в зависимости от решаемых флотом задач их можно использовать по отдельности, либо вместе.

      А ещё 22160 хорошо дополняют наши БДК.    

      #1091152
      • Нет аватара monarch
        08.12.1818:00:27

        А ещё 22160 хорошо дополняют наши БДК.

        В качестве безоружных мишеней для НАТОвских ПЛ/НК разве что.

        Если вы конечно не про «демонстрацию вымпелов» говорите.

        Но времена демонстраций вымпелов стремительно заканчиваются (точнее уже закончились) и надвигаются времена значительно более тревожные, увы…

        #1091182
        • A_SEVER A_SEVER
          08.12.1821:22:30

          В качестве безоружных мишеней для НАТОвских ПЛ/НК
          Вы всерьёз считаете, что возможна война между ядерными державами, и наши БДК будут высаживать десант на территорию НАТО?    
          надвигаются времена значительно более тревожные
          У меня такого ощущения нет.

          #1091243
          • Нет аватара monarch
            08.12.1822:21:14

            Вы всерьёз считаете, что возможна война между ядерными державами

            Война нет, а столкновение (особенно на море) вполне (причем уже в среднесрочной перспективе).

            Еще больше вероятность попытки блокады (частичной или полной) российских портов, а равно препятствования свободному плаванью как гражданских, так и военных кораблей РФ.

            Обо всем вышеуказанном уже особо и не стесняя себя и вполне открыто заявляют высокопоставленные американские адмиралы/генералы/сенаторы.

            Действующие.

            А скоро будут заявлять и не только американские.

            Заявление Крамп-Карренбауэр (прости Господи) это только первый пробный (и пока довольно робкий и политкорректный) шарик со стороны уже и европейцев в эту сторону.

            И что-то мне подсказывает, что последующих шариков ждать придется не сильно долго…

            #1091254
    • Нет аватара malikszh
      08.12.1816:52:17

      Диванный герой, дальше бухай и закуси пивом. Че ноешь может хватает не надоело? До этой статьи много обсудили или иди туда почитайте.

      #1091160
    • Нет аватара AlexCrazy
      08.12.1817:27:15

      очередной стратег ))) улыбнул

      #1091172
  • Юрий Липатов
    08.12.1814:16:46

    В связи с постоянным угрозами ввода флота НАТО в Чёрное море и провокациями хахлов это хороший подарок нашему флоту.

    Отредактировано: Юрий Липатов~14:17 08.12.18
    #1091132
    • A_SEVER A_SEVER
      08.12.1816:35:22

      В связи с постоянным угрозами ввода флота НАТО в Чёрное море

      Т.к. Турция, Румыния и Болгария члены НАТО, то корабли НАТО находятся в Чёрном море на постоянной основе. А когда в Чёрное море заходят корабли других стан НАТО, патрульные корабли могут их сопровождать.

      #1091154
      • Нет аватара monarch
        08.12.1818:07:36

        патрульные корабли могут их сопровождать

        Зачем?

        Они ничем не смогут помешать нормальному военному НК (не говоря уже про ПЛ, которую он просто не увидит) если они вдруг решат нарушить российскую 12-мильную зону (например).

        Тогда уж разумнее их сопровождать при помощи БПЛА, чем подобного «чуда».

        Вы никогда не задумывались, почему Франция/Великобритания на сопровождение наших военных кораблей высылают нормальные корветы/фрегаты/эсминцы УРО? Вопрос риторический, ибо я и так прекрасно знаю, что задумывались и даже не хуже меня знаете ответ на это почему   .

        #1091184
        • A_SEVER A_SEVER
          08.12.1819:48:19

          Зачем?
          Чтобы те не забывали, что они тут гости, и мы внимательно за ними наблюдаем.
          если они вдруг решат нарушить российскую 12-мильную зону
          То будут иметь дело с нашей Береговой охраной.

          ПСКР «Дон» уже отработал совершение навала, может повторить при необходимости.

          #1091216
          • Нет аватара monarch
            08.12.1822:24:19

            за ними наблюдаем

            Ну, это единственное на что способен данный линкор   .

            ПСКР «Дон» уже отработал совершение навала, может повторить при необходимости.

            Да я тут не про клоунов из ВМСУ.

            На них то и БОХРы хватит.

            #1091255
  • Е.Юрий Е.Юрий
    08.12.1814:17:08

          

    #1091133
  • Дмитрий Жихарев Дмитрий Жихарев
    08.12.1815:56:15

    туда Калибр нужно обязательно…

    #1091149
    • Нет аватара AlexCrazy
      08.12.1817:36:24

      и танковую бригаду на всякий случай — что бы взять на абордаж авианосец либо какое островное государство типа британии )))

      #1091173
      • Нет аватара monarch
        08.12.1818:08:41

        Ваш сарказм увы совершенно не уместен — в данном случае.

        #1091185
  • Morder2012 Morder2012
    08.12.1816:37:38

    Кораблик красивый.Но вот помнится был на флоте в советские годы с таким же бортовым номером 368 СДК пр. 773 так тот был вооружен пожалуй получше чем этот МОДНЕНЬКИЙ ПК. А ведь там повторю был небольшой «десантник»     Такие дела…можете продолжать праздновать.Кому весело…

    Отредактировано: Morder2012~16:40 08.12.18
    #1091155
    • Е.Юрий Е.Юрий
      08.12.1817:00:14

      СДК пр. 773

      Разные корабли, разные задачи. У пр. 773 дальность хода в 2 раза ниже, а скорость меньше более чем на 10 узлов, нет площадки для вертолетов и ангара и т. д. А про возможность установки «Калибров» не говорю даже. Вообще честно не пойму для чего «сладкое» с «теплым» сравнивать.

      Отредактировано: Е.Юрий~17:00 08.12.18
      #1091164
    • A_SEVER A_SEVER
      08.12.1817:03:36

      СДК пр. 773 так тот был вооружен пожалуй получше

      Вооружение СДК проекта 773 2×2 30-мм АУ АК-230 и 2×18 140-мм ПУ НУРС.

      Ни вертолёта, ни скоростного десантного катера у него не было.

      И самое главное — у СДК автономность и дальность плавания в 2 раза ниже.    

      #1091165
      • Нет аватара Юрген
        08.12.1817:19:39

        А какая у этого корабля стоимость кстати? Нигде не нашел.

        #1091168
        • Нет аватара monarch
          08.12.1818:20:38

          Официальная цифра это страшная-страшная государственная тайна (тм). Шлюхи же ходят в вилке 7-10 ярдов. По этому поводу у меня (как одного из ярых противников этого плавучего государственного преступления) даже жаркая дискуссия была на Абазе. И сколько не старался, так и не смог нарыть заслуживающих доверия сведений об этом.

          #1091191
          • Нет аватара Юрген
            08.12.1818:54:18

            Как полкорвета? Дороговато, если в «базовой комплектации» (пушка, спортзал и мини-бар).

            Лучше бы подумали, чем МПК заменить. А то если уж вы про «горячую фазу» заговорили, значит, репу надо было чесать еще вчера.

            #1091200
            • Нет аватара monarch
              08.12.1819:05:38

              Дороговато

              Да это все обс же.

              Знакомые в тех краях у меня отсутствуют, а у тех у кого присутствуют — молчат.

              Север может знает, но тож молчит как настоящий красный партизан на допросе.

              Хотя в свете штормовой обстановки на идеологических фронтах это наверное разумно.

              Я сейчас про молчание, а не строительство 22160   .

              #1091203
        • Нет аватара domnich
          08.12.1820:19:21

          9 млрд руб (дер)

          #1091229
    • Нет аватара malikszh
      08.12.1817:22:02

      пр 773 точно баскетбольной площадки не было!!!

      #1091169
  • Katamaran Katamaran
    08.12.1817:04:06

    Ну, уж теперь голубь мира на практике покажет, для чего нужен был    

    #1091166
  • Нет аватара Владимир Никифоров
    08.12.1818:17:40

    Очень нужные флоту корабли данного проекта. Жаль, что многие этого не понимают.

    #1091190
    • Нет аватара malikszh
      08.12.1823:18:38

      Пускай не понимает МО от них не спрашивает

      #1091280
  • Сергей Отческих Сергей Отческих
    08.12.1818:23:41

    «Контейнерная» станция «Минотавр-ИСПН-М.2» уже проходит испытания, которые планируется завершить в ближайшее время. Как сообщили в военном ведомстве, ГАС «предназначена для установки на модульные патрульные корабли проекта 22160, а также на корабли вспомогательного флота и мобилизованные гражданские суда в угрожаемый период». topwar.ru/139336-vmf-ispytyvaet-novuyu-gidroakusticheskuyu-stanciyu.html

    #1091193
  • Нет аватара malikszh
    08.12.1821:04:02

    Ждём испытание калибра в Сирии

    #1091239
    • A_SEVER A_SEVER
      08.12.1821:13:45

      Ждём испытание калибра в Сирии
      Последний раз «Калибрами» по целям на территории Сирии стреляли в ноябре 2017 года.

      Кстати, в ходе испытаний патрульного корабля ракетных стрельб тоже не было.

      #1091240
      • Нет аватара malikszh
        08.12.1821:37:27

        Может Для Калибра нет полигона в Чёрном море, мкр тоже не испытали

        Отредактировано: malikszh~21:50 08.12.18
        #1091247
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,