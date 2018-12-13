Московский метрополитен получил 100-й состав «Москва»





© Фото с сайта transphoto.ru

ОАО «Метровагонмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг») поставило Московскому метрополитену 100-й состав модели 81-765/766/767 «Москва». В настоящее время составы нового поколения эксплуатируются на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской и Филёвской линиях, причём последняя укомплектована ими на 100%, а в ближайшее время начнётся эксплуатация «Москвы» на Солнцевской и Большой кольцевой линиях, а также на новой Некрасовской линии.

Таких темпов обновления составов метро в Москве не было даже во времена СССР!

Фото с сайта transphoto.ru