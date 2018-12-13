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Транспорт и логистика

Московский метрополитен получил 100-й состав «Москва»

  •  © Фото с сайта transphoto.ru

  •  © Фото с сайта transphoto.ru

ОАО «Метровагонмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг») поставило Московскому метрополитену 100-й состав модели 81-765/766/767 «Москва». В настоящее время составы нового поколения эксплуатируются на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской и Филёвской линиях, причём последняя укомплектована ими на 100%, а в ближайшее время начнётся эксплуатация «Москвы» на Солнцевской и Большой кольцевой линиях, а также на новой Некрасовской линии.

Таких темпов обновления составов метро в Москве не было даже во времена СССР!

Фото с сайта transphoto.ru

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Москва, метро, электропоезд, 81-765/766/767, Метровагонмаш
  • Seriomilander Seriomilander
    13.12.1811:03:08

    Скорость обновления поражает, поезда «Русич», в своё время, появлялись на Филёвской намного медленней!

    «Москва» выглядит современно, едет плавно, внутри тише, просторней и светлее (высоких людей даже слепит=)). Поезда на Филях воспринимаются совсем по-другому, из-за меньшего количества пассажиров на станциях и в вагонах, ну и из-за иного расположения кресел… Ощущаешь себя туристом что ли =).

    P.S. Получается, что поставлено 746 вагонов «Москва", что уже больше чем всех вагонов «Русич". Всего в метро не более 7000 вагонов, а значит вагонов «Москва» уже более 10% в Московском метро. Ну, и достаточно современных вагонов моделей "Русич», «Ока» и «Москва» почти половина от эксплуатируемых в метрополитене. Отлично!

    Отредактировано: Seriomilander~11:03 13.12.18
    #1092444
    • A_SEVER A_SEVER
      13.12.1811:44:21

      Получается, что поставлено 746 вагонов «Москва"
      Уже чуть больше — в минувшие выходные ещё пара новых составов пришла.    

      Сейчас Московский метрополитен получает 8 составов «Москва» в месяц, или почти 2 новых вагона метро каждый день!    

      #1092452
      • Seriomilander Seriomilander
        13.12.1811:54:58

        в минувшие выходные ещё пара новых составов пришла.

        Обещали 102 состава до конца года. Все идет по плану!

        Тот случай, когда мне, как москвичу, даже не нужны цифры… обновления составов видны не вооруженным взглядом.

        P.S. Значительным достижением Московского метрополитена станет сокращение доли номерных вагонов до менее 25% от общего числа, ну и историческим событием станет их полная замена!

        Отредактировано: Seriomilander~11:55 13.12.18
        #1092454
        • A_SEVER A_SEVER
          13.12.1812:18:10

          Все идет по плану!
          Конечно — у заказчика нет проблем с финансированием, а у исполнителя с производством.
          историческим событием станет их полная замена!

          Думаю, первыми исчезнут более новые, но малосерийные «Яузы». А после «номерных» придёт очередь замены «Русичей» — обновление парка процесс бесконечный.

          #1092461
  • Нет аватара Захарка
    13.12.1812:48:26

    Порадовала фраза «Таких темпов обновления составов метро в Москве не было даже во времена СССР!"

    Как по мне, из-за того, что модельный ряд поездов в те годы не обновлялся десятилетиями, создавалось впечатление, что новые поезда вообще не строились.

    #1092468
    • A_SEVER A_SEVER
      13.12.1812:56:18

      модельный ряд поездов в те годы не обновлялся десятилетиями

      Это не так.    

      Новые модификации вагонов появлялись довольно часто, но это в основном касалось оборудования вагона, а не пассажирского салона, что вместе с неизменной типовой окраской «сгущёнка» действительно создавало впечатление, что ничего не меняется.

      #1092471
      • Нет аватара Захарка
        13.12.1813:59:13

        Ну вот в этом то и проблема была — ведь пассажиру пофиг, какое там оборудование тягловое стоит, для него важен комфорт, ну, и визуальная часть. Ведь были же интересные вагоны типа «И», но их завернули. Разве что Яуза потом в мелкую серию пошла, но это уже был 1991 год.

        #1092484
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