Колбасный завод открылся в Протвино Московской области

20 декабря в подмосковном Протвино состоялась открытие завода по производству сыровяленых колбас группы компаний «Рублевский».

Мощность нового завода составляет около 300 тонн сыровяленой продукции в месяц. На сегодняшний день создано 30 рабочих мест и в дальнейшем предприятие планирует расширяться, отмечается в материале.

Общая сумма инвестиций, которая вложена в проект, составила около 1 миллиарда рублей.

«Вторая очередь, которую мы собираемся оснастить в 2019 году, рассчитана еще на 5 тонн сыровяленых колбас в день. В следующем году мы будем разрабатывать еще 3-4 вида деликатесов и дополнительно еще 3-4 вида колбасы», — заявил генеральный директор ООО «МПЗ Москворецкий» (входит в ГК «Рублевский») Александр Гладких.

Предприятие в Протвино получило статус обособленного подразделения и будет платить налоги в бюджет региона. Сейчас предприятие выпускает пять видов сыровяленых колбас, отражающих пять классических итальянских вкусов салями, но уже в ближайшее время ассортиментное предложение по этому виду колбасных изделий будет значительно расширено.