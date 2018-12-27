Российские спутники выведены на целевую орбиту

Два спутника дистанционного зондирования земли «Канопус-В» выведены на целевую орбиту, сообщил Роскосмос.

«Есть отделение космических аппаратов от разгонного блока», — текст сообщения Роскосмоса. Они отделились от разгонного блока «Фрегат» на высоте 478 и 522 километра. Космические аппараты Канопус-В 5 и 6 взяты на управления. Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и № 6, а также с 26 иностранными малыми космическими аппаратами стартовала в четверг с космодрома Восточный