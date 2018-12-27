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Космонавтика

Российские спутники выведены на целевую орбиту

  • https://phototass3.cdnvideo.ru/width/1020_b9261fa1/tass/m2/uploads/i/20181227/4910343.jpg
  • https://phototass3.cdnvideo.ru/width/1020_b9261fa1/tass/m2/uploads/i/20181227/4910343.jpg
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Два спутника дистанционного зондирования земли «Канопус-В» выведены на целевую орбиту, сообщил Роскосмос.

«Есть отделение космических аппаратов от разгонного блока», — текст сообщения Роскосмоса. Они отделились от разгонного блока «Фрегат» на высоте 478 и 522 километра. Космические аппараты Канопус-В 5 и 6 взяты на управления. Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и № 6, а также с 26 иностранными малыми космическими аппаратами стартовала в четверг с космодрома Восточный

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https://ria.ru/20181227/1548771220.html

Космонавтика
  • Vikont Vikont
    27.12.1808:43:33

       

    #1095909
  • oleg repin oleg repin
    27.12.1809:25:49

    Тфу (три раза), чтобы не сглазить! Может Рогозин Д.О. наконец навёл порядок и эпидемия закончилась?

    #1095913
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