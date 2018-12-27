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Транспорт и логистика

В Якутии завершили строительство железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск

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24 декабря сделан первый шаг к сдаче пускового комплекса Томмот — Нижний Бестях в постоянную эксплуатацию: подписан акт определения технической готовности железнодорожного участка. В течение первого квартала следующего года грузы пойдут до конечной станции уже по тарифу РЖД. В августе 2019 года «Железные дороги Якутии» планируют начать пассажирские перевозки.

Железная дорога отвечает всем нормам, в том числе с точки зрения безопасности, но предстоит «бумажная» работа по сдаче всей железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск в постоянную эксплуатацию и организации перевозки пассажиров.

Это событие, без преувеличения, можно назвать историческим: спустя 33 года с начала строительства железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск можно смело утверждать, что сегодня строительство железной дороги, которую так долго ждали жители республики, завершено, отмечают в «АК «ЖДЯ».

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http://ysia.ru/v-yakutii-zavershili-stroitelstvo-zheleznoj-dorogi-berkakit-tommot-yakutsk/

Якутия, железная дорога
  • Нет аватара nabludatel71
    27.12.1810:51:10

    можно смело утверждать, что сегодня строительство железной дороги, которую так долго ждали жители республики, завершено

    Моста через Лену ведь нет. Так что оно всё-таки не совсем завершено. Во всяком случае, точно не так, как мечтали жители Якутска. Но, конечно, и так лучше — чем никак. Я ещё 15 лет назад участвовал в расчётах грузовой базы этой дороги, и сроки её сдачи по тому плану давно прошли.

    #1095939
    • Нет аватара Хулио Хуренито
      27.12.1813:07:07

      В связи с этим, наверное, бессмысленно спрашивать о перспективах Колымской магистрали. По крайней мере, до завершения строительства СШХ.

      #1095980
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