24 декабря сделан первый шаг к сдаче пускового комплекса Томмот — Нижний Бестях в постоянную эксплуатацию: подписан акт определения технической готовности железнодорожного участка. В течение первого квартала следующего года грузы пойдут до конечной станции уже по тарифу РЖД. В августе 2019 года «Железные дороги Якутии» планируют начать пассажирские перевозки.

Железная дорога отвечает всем нормам, в том числе с точки зрения безопасности, но предстоит «бумажная» работа по сдаче всей железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск в постоянную эксплуатацию и организации перевозки пассажиров.

Это событие, без преувеличения, можно назвать историческим: спустя 33 года с начала строительства железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск можно смело утверждать, что сегодня строительство железной дороги, которую так долго ждали жители республики, завершено, отмечают в «АК «ЖДЯ».