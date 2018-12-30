В Москве открыли станцию метро «Савёловская»

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Сегодня в Москве на Большой кольцевой линии метро открылась станция «Савёловская», которая стала 224-й станцией Московского метрополитена. Новая станция «Савёловская» имеет пересадку на одноимённую станцию Серпуховско-Тимирязевской линии, выход к Савёловскому вокзалу и платформе «Савёловская» Московской железной дороги, а также к улицам Бутырская, Новослободская, Нижняя Масловка и Сущёвский Вал.

Теперь северный участок Большой кольцевой линии и объединённая с ним Солнцевская линия имеют вместе 17 станций, а станция «Савёловская» стала 17-й станцией метро, открытой в этом году в Москве! Ещё одним радостным событием стало начало эксплуатации на Большой кольцевой и Солнцевской линиях составов новой модели 81-765/766/767 «Москва».

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