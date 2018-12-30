Добавить статью
Транспорт и логистика

В Москве открыли станцию метро «Савёловская»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Москве на Большой кольцевой линии метро открылась станция «Савёловская», которая стала 224-й станцией Московского метрополитена. Новая станция «Савёловская» имеет пересадку на одноимённую станцию Серпуховско-Тимирязевской линии, выход к Савёловскому вокзалу и платформе «Савёловская» Московской железной дороги, а также к улицам Бутырская, Новослободская, Нижняя Масловка и Сущёвский Вал.

Теперь северный участок Большой кольцевой линии и объединённая с ним Солнцевская линия имеют вместе 17 станций, а станция «Савёловская» стала 17-й станцией метро, открытой в этом году в Москве! Ещё одним радостным событием стало начало эксплуатации на Большой кольцевой и Солнцевской линиях составов новой модели 81-765/766/767 «Москва».

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Москва, метро, Большая кольцевая линия
  • Александр Скориков
    30.12.1811:31:45

    Ну вот, а некоторые сомневались, что можно открыть 17 станций в год. С Новым годом!

    #1096708
    • Нет аватара alex_uns
      30.12.1811:47:53

      17 это хорошо, только один город в стране — плохо

      #1096712
      • Александр Скориков
        30.12.1812:45:19

        Согласен, метро надо строить не только в Москве, но и ждать, что приедет Собянин и построит Вам метро, дороги, парки, вычистит туалеты, снесет ларьки, запустит программу реновации жилья — напрасно. Самим надо поднять нижний бюст и почистить вокруг подъезда. И не говорите про деньги — их и в московском бюджете не было.

        #1096721
        • Нет аватара alex_uns
          30.12.1812:53:13

          Что это было? вы что скинулись там сами своим междусобойчиком на 17 станций метро? А чего не на 27-то?

          Отредактировано: alex_uns~12:54 30.12.18
          #1096726
          • Александр Скориков
            30.12.1812:58:09

            Сам — не сам, но 5 миллионов пассажиро-поездок в день дают хороший доход, из них, кстати, половина приезжих

            #1096727
            • Нет аватара alex_uns
              30.12.1813:03:22

              А у нас в Питере 2,5 и где наши 8 станций в год? Ваша логика притянута за уши.

              #1096729
    • A_SEVER A_SEVER
      30.12.1814:39:59

      С Новым годом!
      С новой станцией метро!    

      •  © Фото из открытых источников

      #1096761
  • Михаил Иванов Михаил Иванов
    30.12.1811:56:08

    Савёловская — это прекрасно. А то, что сорвали открытие Некрасовки — ужасно.

    #1096714
    • Нет аватара psv1977
      30.12.1812:31:19

      Там авария-последствия устраняют. Как устранят — сразу откроют.

      #1096718
      • Михаил Иванов Михаил Иванов
        30.12.1812:43:55

        Ага, устраняют. А заодно об аварии никто официально не говорит, только неофициальная группа озвучила что просел грунт, а до конца декабря висела везде информация о том, что откроют 28 декабря. Кроме того что мешало устранить аварию еще в октябре, быстрее?

        #1096719
        • Нет аватара Cinik
          30.12.1813:04:48

          Да сволочи они! Что им мешало построить коммунизм к 1980-му году?!

          #1096730
    • A_SEVER A_SEVER
      30.12.1814:04:48

      то, что сорвали открытие Некрасовки — ужасно

      Перенос открытия участка метро из-за технических проблем происходит не в первый раз, и думаю что не в последний. Собственно, и «Савёловскую» должны были открыть ещё в прошлом году (как и весь первый участок БКЛ), и Солнцевскую линию открыли с опозданием.

      Печально, но участившиеся проблемы со строительством метро это следствие резкого увеличения его объёмов — то опыта не хватает у строителей, то технологию нарушат, то проект был составлен с ошибками.

      Думаю, весной первый участок Некрасовской линии примет первых пассажиров!    

      #1096751
  • Нет аватара alex_uns
    30.12.1812:45:35

    Я вот жду другой новости. К 20 декабрю РЖД должно было подготовить ТЭО Северомуского тоннеля-2 на БАМЕ.

    Предварительные цифры по стоимости уже промелькнули 260 миллиардов и 10 лет.

    Скорее всего именно по этому Путин и сказал про мост через Лену, что нужно считать и смотреть куда упрется мост в город или даст толчок в развитии. А вот Северомуский тоннель-2 решит массу экономических задач более крупных, чем решит мост через Лену. И стратегических. Самая главная — это второй рокадный путь вдоль Китая. И резкое повышение обороноспособности в будущем.

    Как это связано с метро в Москве?))

    Москве придется тогда сдавать немного поменьше станций.

    Отредактировано: alex_uns~12:48 30.12.18
    #1096722
    • Михаил Иванов Михаил Иванов
      30.12.1813:02:48

      То есть если коротко — никак не связано и нет, не придётся. Впрочем какие задачи решает именно этот тоннель я не знаю. Имхо Северный широтный ход намного важнее.

      #1096728
      • Нет аватара alex_uns
        30.12.1813:13:46

        «Я не знаю» «Я не вижу» — этого ничего нет   

        Так поинтересуйтесь БАМом наконец. Может вам станет интересно и многое узнаете о стране   

        #1096734
        • Михаил Иванов Михаил Иванов
          30.12.1813:59:10

          Нет, чьи-то фантазии не очень интересны. Равно как и БАМ тоже не очень интересен лично мне

          #1096749
          • Нет аватара alex_uns
            30.12.1814:05:39

            Никто за я зык не тянул. Позиция моя хата с краю зачтена.

            #1096752
            • Михаил Иванов Михаил Иванов
              30.12.1814:44:03

              Забавно, неужели ты думаешь что столь примитивно-дебильный троллинг мне интересен?))

              #1096763
    • Нет аватара Cinik
      30.12.1813:11:39

      Вряд ли задействованные в Москве проходческие комплексы пригодятся в том тоннеле.

      #1096731
      • Нет аватара alex_uns
        30.12.1813:25:26

        А щиты с Северомуйского тоннеля не знаете куда потом уехали?

        Подсказать или догадаетесь сами?   

        Конечно сейчас после окончания Байкальского тоннеля техника в первую очередь пойдет оттуда. Но Северомуйский тоннель это 15 км длины, не помешает и московская техника) и метростроевцы.

        Вот например метростроевцы оставили о себе память в 80-х при строительстве Мысовых тоннелей на Байкале:

        •  © imgprx.livejournal.net

        Отредактировано: alex_uns~13:55 30.12.18
        #1096738
        • Михаил Иванов Михаил Иванов
          30.12.1814:00:03

          Я-то думал, что в Москве с 80-х годов что-то поменялось, но видимо и тут мне до Вас как до уровня Бориса Бурды   

          #1096750
          • Нет аватара alex_uns
            30.12.1814:27:47

            АО «Бамтоннельстрой», которое сейчас входит в Группу компаний СК «Мост» и которое проходило Байкальский тоннель, а до этого Северомуйский тоннель в 80-х и кучу других тоннелей по России, строило тоннели в Сочи, а до этого новосибирское метро, а еще строило московское метро и занимается его строительством и сейчас.

            Его — это строительством московского метро.

            Смеяться не расхотелось?

            Отредактировано: alex_uns~14:30 30.12.18
            #1096758
            • Михаил Иванов Михаил Иванов
              30.12.1814:44:56

              Не расхотелось. Щиты в Москве уже давно не используются те, что когда-то были на БАМе. Точка

              #1096764
    • Human RS Human RS
      30.12.1814:26:51

      Я вот жду другой новости. К 20 декабрю РЖД должно было подготовить ТЭО Северомуского тоннеля-2 на БАМЕ.

      Еще 2 декабря РЖД представила ТЭО www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1444943

      #1096756
      • Нет аватара alex_uns
        30.12.1814:50:03

        Байкальский тоннель был открыт в конце августа 2018. Тогда Путин поставил задачу заняться Северомуйским тоннелем. 20 декабря это ориентировочная дата, когда ТЭО должно было быть подготовлено. Дата из СМИ. Спасибо за ссылку.

        Интересно что теперь.

        Скорее всего сейчас пройдет несколько месяцев пока ТЭО будут изучать под микроскопом в самом РЖД.

        Затем его представят профильным комитетам в правительстве. Затем будут думать о финансировании. Если его построить рассчитывают за 10 лет и закончить кв районе 30-х годов, то «Проработка» ТЭО займет не меньше года — оптимистично если к 2020-му.

        Это мои предположения, технологии прохождения ТЭО естественно не знаю.

        #1096766
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    30.12.1814:36:01

    •  © media.tvzvezda.ru

    #1096759
    • A_SEVER A_SEVER
      30.12.1814:41:22

      Это станция «Деловой центр»!    

      #1096762
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    30.12.1814:37:56

    •  © static.tvc.ru

    •  © static.tvc.ru

    •  © static.tvc.ru

    •  © static.tvc.ru

    #1096760
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,