Челябинский механический завод выпустил новую модель автокрана на новом шасси «УРАЛ»

Как сообщила пресс-служба ОАО ЧМЗ, в конце 2018 года Челябинский механический завод впервые изготовил новую модель автокрана КС-65717 на базе УРАЛ-9593 с восьмицилиндровым двигателем ЯМЗ-65803. До этого завод выпускал крановые установки только на шасси МАЗ и КАМАЗ.

Длина стрелы автокрана составляет 34,3 метра, что позволяет поднимать груз до 6 тонн на высоту 35,5 метра, а при использовании 17-метрового гуська груз до 2,5 тонн можно поднять на высоту до 52 метров.

В базовую комплектацию включены светодиодное освещение на оголовке стрелы, на кабине оператора, на грузовой лебедке, в отсеке гидрораспределителя управления выносными опорами; кабина оператора с утеплением; 7-дюймовый сенсорный дисплей, блок индикации прибора безопасности.

По заявлению пресс-службы ОАО ЧМЗ, новая модель автокрана в начале наступившего 2019 года будет отгружена крупному заказчику в ХМАО.