Калининград больше не зависит от транзита: заработал плавучий терминал регазификации
Система поставок газа через газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград полностью отключена, и газоснабжение Калининградской области сейчас полностью ведется через приемный морской терминал, область полностью независима от шантажа.
До начала эксплуатации этого морского терминала «Газпром» мог поставлять природный газ в Калининградскую область только по газопроводу «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград». Для реализации альтернативного варианта газоснабжения в акватории Балтийского моря построили терминал по приему газа. Глубина моря у терминала достигает 19 метров, что позволяет швартовать специальное судно — плавучую регазификационную платформу «Маршал Василевский».
Эта платформа позволяет перевозить СПГ и оснащена оборудованием для его регазификации, то есть перевода из жидкого состояния в газообразное. Терминал способен полностью обеспечить текущие, а также перспективные потребности региона в природном газе — до 3,7 миллиарда кубометров в год. Также готово к пуску подземное хранилище газа, а в Ленобласти строится завод по сжижению газа.
Калининградское подземное хранилище газа является первым в России природным резервуаром, который был создан в глубинных отложениях каменной соли.
В настоящее время суточная производительность терминала составляет 13,2 миллиона кубометров газа. Производительность терминала в год такова, что она может удовлетворить текущие и дальнейшие потребности в газе Калининградской области.
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