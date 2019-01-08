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Энергетика и ТЭК

Калининград больше не зависит от транзита: заработал плавучий терминал регазификации

Система поставок газа через газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград полностью отключена, и газоснабжение Калининградской области сейчас полностью ведется через приемный морской терминал, область полностью независима от шантажа.

До начала эксплуатации этого морского терминала «Газпром» мог поставлять природный газ в Калининградскую область только по газопроводу «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград». Для реализации альтернативного варианта газоснабжения в акватории Балтийского моря построили терминал по приему газа. Глубина моря у терминала достигает 19 метров, что позволяет швартовать специальное судно — плавучую регазификационную платформу «Маршал Василевский».

Эта платформа позволяет перевозить СПГ и оснащена оборудованием для его регазификации, то есть перевода из жидкого состояния в газообразное. Терминал способен полностью обеспечить текущие, а также перспективные потребности региона в природном газе — до 3,7 миллиарда кубометров в год. Также готово к пуску подземное хранилище газа, а в Ленобласти строится завод по сжижению газа.

Калининградское подземное хранилище газа является первым в России природным резервуаром, который был создан в глубинных отложениях каменной соли.

В настоящее время суточная производительность терминала составляет 13,2 миллиона кубометров газа. Производительность терминала в год такова, что она может удовлетворить текущие и дальнейшие потребности в газе Калининградской области.

  •  © gazprom.ru

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https://ria.ru/20190108/1549105121.html

Калининград, СПГ
  • exhausted1987 exhausted1987
    08.01.1915:04:33

    Отлично, теперь, когда Калининград больше не зависит ни от транзита газа, ни от транзита э/э через Прибалтику, любые переговоры с прибалтийскими партнёрами будут проходить в более конструктивном и дружественном ключе.   

    #1098100
  • Vikont Vikont
    08.01.1915:12:24

    Отлично   

    #1098102
  • Александр Скориков
    08.01.1915:55:08

    Интересно, а почему отказались от строительства АЭС в Калининградской области, но решили строить АЭС белорусам? В чем тут был стратегический замысел…

    #1098119
    • Нет аватара Strannic
      08.01.1916:06:19

      Элементарно. Степеней свободы по поставкам эл.энергии на экспорт в Калининграде меньше

      #1098121
    • Нет аватара Инженер2015
      08.01.1917:00:10

      потому что белорусы всяли на себя расходы на строительство АЭС с целью продавать этим странам электроэнергию.

      но так как эти страны по политическим причинам (ненависть к русскому миру) отказались покупать электричество у Беларуси, беларусам придётся употреблять вмю энергию самим

      правильно что в Калининграде пошли другим путём

      #1098132
  • Нет аватара Aleksgr8
    08.01.1916:22:32

    Газпромтроллинг 80lvl небратьям и прочим братьям нашим меньшим.   

    Отредактировано: Aleksgr8~16:24 08.01.19
    #1098124
  • kovalery kovalery
    08.01.1916:38:56

    Т. е. газ кораблями будут возить?

    А газопровод на дну Балтики не судьба была построить?

    #1098126
  • Юрий Липатов
    08.01.1916:50:05

    Готовимся. Мудрое решение.

    #1098130
  • Нет аватара Agalofix
    08.01.1917:05:29

    Кто подскажет, а насколько технически возможно и рентабельно было бы пустить веточку от Северного потока? Или немцам попутные потребители не нужны?

    #1098135
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