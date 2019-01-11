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Информационные технологии

Компания Vinteo вступила в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»

  •  © vinteo.ru

Компания Vinteo, российский производитель серверных решений видеоконференцсвязи, вошла в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», объединяющей российских производителей тиражируемого программного обеспечения.

Вступление в Ассоциацию позволит Vinteo расширить возможности продвижения отечественных профессиональных решений для видеоконференцсвязи и формирования сегмента инжиниринговых услуг в области видео, принимать участие в значимых для развития отрасли проектах, вносить свой экспертный вклад в формирование технологической и законодательной базы российского ИТ-рынка.

"Членство в Ассоциации стало логичным шагом на пути нашего развития, ведь Vinteo является своего рода флагманом импортозамещения на рынке профессиональной видеоконференцсвязи. И, конечно же, это еще один важный факт признания уникальности и конкурентоспособности продуктов компании. Мы хотим использовать возможности Ассоциации для наглядной демонстрации большого потенциала отечественных разработок в области видео, способных не только полностью заменять зарубежные аналоги без потери качества, но и предлагать уникальные решения, отталкиваясь от индивидуальных задач заказчика", — комментирует Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo.

Напомним, что компания Vinteo с 2013 года специализируется на разработке решений по передаче голоса и видео специально под задачи заказчика. Решения Vinteo обеспечивают высокое качество ВКС, совместимы с большинством видов оборудования других производителей, отличаются простотой развертывания, эксплуатации, гибкостью и дают возможность дальнейшего масштабирования сетей под новые цели заказчиков. Первый и основной продукт компании — сервер видеоконференцсвязи Vinteo Server — включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных приказом Минкомсвязи России № 165 от 18.04.2016 г.

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http://vinteo.ru/news/167-kompaniya-vinteo-vstupila-v-assotsiatsiyu-razrabotchikov-programmnykh-produktov-otechestvennyj-soft

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  • Нет аватара Инженер2015
    11.01.1917:00:23

    когда же появится российский мессенджер на хамену вайбер (глючить стал сильно) и ватсап?

    .

    использование американских продуктов ничем хорошим не заканчивается, как мы видим в различных областях (санкции, шпионаж, жантаж)

    #1098823
    • Ruslan Ruslan
      11.01.1917:45:38

      Telegram.    

      #1098847
      • Нет аватара Инженер2015
        11.01.1918:40:07

        к стати, основатель телеграма подал 2 недели назад заявление об аннулировании регистрации компании телеграм в Великобритании. поправьте если я что-то нитак понял

        #1098867
    • Виктор Гюго Виктор Гюго
      11.01.1918:11:28

      Jabber/XMPP, IRC. остальное не нужно.

      #1098860
      • Нет аватара Инженер2015
        11.01.1918:37:51

        остальное не нужно

        еще как нужно.

        желательно чтобы большинство россиян использовали вместо вайбер и ватсап российский или хотя бы не западный мессенджер.

        америкосы будут использовать все методы чтобы поставить страну на колени и не побрезгуют шантажировать определенных пользователей пойти на то или иное преступление

        #1098866
    • Бобер Бобров Бобер Бобров
      11.01.1923:52:31

      Что значит «появится»? От мэйлру всегда что-то есть. А завоевать рынок без запрета существующих не получится.

      #1099002
    • Нет аватара AlexCrazy
      12.01.1900:52:26

      собственные аналоги возможны только при жестком контроле сети как в Китае — где по сути принудительно-добровольно народ вынужден пользоваться не тем чем все остальные на Земле.

      #1099022
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    11.01.1919:51:13

    Проблема,блин!Аську вон поставьте!

    #1098899
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