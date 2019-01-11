Компания Vinteo вступила в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»
Компания Vinteo, российский производитель серверных решений видеоконференцсвязи, вошла в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», объединяющей российских производителей тиражируемого программного обеспечения.
Вступление в Ассоциацию позволит Vinteo расширить возможности продвижения отечественных профессиональных решений для видеоконференцсвязи и формирования сегмента инжиниринговых услуг в области видео, принимать участие в значимых для развития отрасли проектах, вносить свой экспертный вклад в формирование технологической и законодательной базы российского ИТ-рынка.
"Членство в Ассоциации стало логичным шагом на пути нашего развития, ведь Vinteo является своего рода флагманом импортозамещения на рынке профессиональной видеоконференцсвязи. И, конечно же, это еще один важный факт признания уникальности и конкурентоспособности продуктов компании. Мы хотим использовать возможности Ассоциации для наглядной демонстрации большого потенциала отечественных разработок в области видео, способных не только полностью заменять зарубежные аналоги без потери качества, но и предлагать уникальные решения, отталкиваясь от индивидуальных задач заказчика", — комментирует Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo.
Напомним, что компания Vinteo с 2013 года специализируется на разработке решений по передаче голоса и видео специально под задачи заказчика. Решения Vinteo обеспечивают высокое качество ВКС, совместимы с большинством видов оборудования других производителей, отличаются простотой развертывания, эксплуатации, гибкостью и дают возможность дальнейшего масштабирования сетей под новые цели заказчиков. Первый и основной продукт компании — сервер видеоконференцсвязи Vinteo Server — включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных приказом Минкомсвязи России № 165
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