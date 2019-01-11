Компания Vinteo вступила в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»

Компания Vinteo, российский производитель серверных решений видеоконференцсвязи, вошла в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», объединяющей российских производителей тиражируемого программного обеспечения.

Вступление в Ассоциацию позволит Vinteo расширить возможности продвижения отечественных профессиональных решений для видеоконференцсвязи и формирования сегмента инжиниринговых услуг в области видео, принимать участие в значимых для развития отрасли проектах, вносить свой экспертный вклад в формирование технологической и законодательной базы российского ИТ-рынка.

"Членство в Ассоциации стало логичным шагом на пути нашего развития, ведь Vinteo является своего рода флагманом импортозамещения на рынке профессиональной видеоконференцсвязи. И, конечно же, это еще один важный факт признания уникальности и конкурентоспособности продуктов компании. Мы хотим использовать возможности Ассоциации для наглядной демонстрации большого потенциала отечественных разработок в области видео, способных не только полностью заменять зарубежные аналоги без потери качества, но и предлагать уникальные решения, отталкиваясь от индивидуальных задач заказчика", — комментирует Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo.