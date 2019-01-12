Строящиеся мосты в России.Произвольная подборка

Расширение Макаровского моста в Екатеринбурге





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Самара.Фрунзенский мост

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/TVo5cn34bmE

28.12.2018

В Амурской области началась вторая надвижка пролётных строений международного моста через Амур Благовещенск-Хэйхэ

Параллельно идет укрупнительная сборка пилонов с вантовой системой для опоры № 8 на стапельный площадке перед следующей заключительной стадией надвижки. Всего должно быть выполнено три этапа надвижки, к весне пролетные строения будут установлены в проектное положение, а на вторую половину марта запланирована стыковка двух частей мостового перехода на российско-китайской границе





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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3f4Mwbxn6ig