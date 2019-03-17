Строительство «Кольской верфи» в Белокаменке





© Фото из открытых источников

Строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «НОВАТЭК» в посёлке Белокаменка (Мурманская область).

Строительство первого сухого дока (всего их будет 2):



© Фото из открытых источников

Сухие доки будут иметь габариты 400×185×15.7 и 400×205×15.7 метров!





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Строительство производственных зданий:



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Строительство первой заводской набережной:



© Фото из открытых источников

Строительство жилого городка для производственного персонала:



© Фото из открытых источников

После завершения строительства верфь будет такой:



© Фото из открытых источников

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/KhDYCU0RHHU