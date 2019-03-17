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Фотофакты

Строительство «Кольской верфи» в Белокаменке

  •  © Фото из открытых источников

Строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «НОВАТЭК» в посёлке Белокаменка (Мурманская область).

Строительство первого сухого дока (всего их будет 2):

  •  © Фото из открытых источников

Сухие доки будут иметь габариты 400×185×15.7 и 400×205×15.7 метров!

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Строительство производственных зданий:

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Строительство первой заводской набережной:

  •  © Фото из открытых источников

Строительство жилого городка для производственного персонала:

  •  © Фото из открытых источников

После завершения строительства верфь будет такой:

  •  © Фото из открытых источников

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/KhDYCU0RHHU

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Белокаменка, Кольская верфь, НОВАТЭК, Мурманская область, ЦСКМС
  • Александр Скориков
    17.03.1911:51:52

    Отличный обзор, два вопроса:

    1. Почему вахтовый поселок «китайский»? — китайцы будут работать?

    2. Что за производство планируется справа от первого сухого дока?

    #1115512
    • A_SEVER A_SEVER
      17.03.1912:02:12

      Почему вахтовый поселок «китайский»?
      Задайте этот вопрос автору видео.
      Что за производство планируется справа от первого сухого дока?
      Раз в сухом доке будут строить железобетонные платформы, то рядом с доком должны делать арматуру и бетон.

      #1115513
    • Нет аватара alex_uns
      17.03.1914:52:08

      Почему вахтовый поселок «китайский»? — китайцы будут работать?

      там работают китайцы

      #1115531
    • Нет аватара Mruck
      17.03.1920:41:40

      На новотековском объекте работает около 2-х тысяч китайских рабочих. Уже.

      #1115595
  • Нет аватара malikszh
    17.03.1913:16:38

    Север строительств для стройки платформы завода СПГ для Арктики-2? Правильно я понимаю

    #1115518
    • A_SEVER A_SEVER
      17.03.1914:26:54

      для стройки платформы завода СПГ для Арктики-2?
      Для строительства железобетонных оснований для различных нефтегазовых проектов, в т. ч. «Арктик СПГ-2».

      #1115528
      • Нет аватара Alexey-Vatsky
        17.03.1915:59:28

        Хм, а плавучий док эта верфь осилит?

        #1115539
        • A_SEVER A_SEVER
          17.03.1917:48:59

          а плавучий док эта верфь осилит?

          При наличии проекта и если он будет из железобетона — осилит.

          Но только ценой переноса сроков запуска завода «Арктик СПГ-2», на что никто не пойдёт.

          #1115552
          • Нет аватара Alexey-Vatsky
            17.03.1919:30:11

            Значит, будут либо срочно переделывать мурманские сухие доки в один крупный, либо заказывать китайцам «плавдок чисто для ледоколов». Или попробуют затащить «Кузнецова» в севмашевкий бассейн (технически это вроде возможно)

            #1115570
            • A_SEVER A_SEVER
              17.03.1920:03:54

              либо заказывать китайцам «плавдок чисто для ледоколов».
              Так для докования новых атомных ледоколов типа «Арктика» действительно нужен новый док, и строить его будут скорее всего в Китае.    

              #1115579
  • Андрей Харченко Андрей Харченко
    17.03.1917:48:07

    На Звезде можна было вместо 1 сухого дока второй построить такой же) 1 маловато будет

    #1115551
    • A_SEVER A_SEVER
      17.03.1918:35:26

      На Звезде можна было вместо 1 сухого дока второй построить такой же

      Можно.

      Но пока и 1 сухой док не построили, и строить его будут ещё пару лет, если не больше.

      #1115563
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