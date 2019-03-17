Строительство «Кольской верфи» в Белокаменке
Строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «НОВАТЭК» в посёлке Белокаменка (Мурманская область).
Строительство первого сухого дока (всего их будет 2):
Сухие доки будут иметь габариты 400×185×15.7 и 400×205×15.7 метров!
Строительство производственных зданий:
Строительство первой заводской набережной:
Строительство жилого городка для производственного персонала:
После завершения строительства верфь будет такой:
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/KhDYCU0RHHU
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
17.03.1911:51:52
17.03.1912:02:12
17.03.1914:52:08
17.03.1920:41:40
17.03.1920:45:31
17.03.1921:29:16
17.03.1913:16:38
17.03.1914:26:54
17.03.1915:59:28
17.03.1917:48:59
17.03.1919:30:11
17.03.1920:03:54
17.03.1917:48:07
17.03.1918:35:26