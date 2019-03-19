Спекта ввела в строй новый склад

В связи с ростом объемов производства и запуска 4-ой линии ПЭТ ленты «Спекта» увеличила свои складские возможности и ввела в действие новый склад площадью 1000 м² на территории своего завода в г. Кострома. В первую очередь, склад предназначен для создания буфера готовой продукции и хранения стальной и полиэстеровой упаковочной ленты, а также ПЭТ-хлопьев — сырья для производства пластиковой ленты.

Склад оснащен по высоким стандартам складской логистики, где применены новые для Спекты технологии и оборудование, имеет три погрузочных окна, оборудованных по Европейским стандартам. Для размещения готовой продукции ПЭТ используется уникальный узкопроходный штабелер, работающий между стеллажами с расстоянием не более 1,8 м.

Увеличение складских помещений позволит более эффективно планировать не только производство и складские запасы, но также повысить оперативность отгрузок для клиентов компании и на региональные склады.

Также в декабре 2018 г. компания начала использовать отправку ПЭТ ленты в 40-футовых широких контейнерах через терминалы Москвы и Московской области, что позволит сократить время доставки до наших клиентов. Время загрузки таких контейнеров занимает около 15 мин., что почти в три раза меньше обычной загрузки контейнера.

О преимуществах нового склада рассказал менеджер по складской логистике Алексей Шалаев: «На новом складе внедрена адресная система хранения готовой продукции, которая позволяет ускорить процесс подбора и отгрузки продукции. С введением данной системы каждая паллета стоит на своём месте, и позволяет избежать пересортицы при отгрузке. Впервые высота хранения паллет стальной ленты достигла 8 м. На данный момент мы храним их в 7 ярусов. С помощью надёжной финской техники груз весом 2200 кг доставляется даже до верхних ярусов. Скорость обработки ПЭТ продукции увеличилась в 4 раза благодаря применению узкопроходного штабелёра. А за счет того, что готовая продукция и места для погрузки теперь находятся в одном месте, нам удалось сократить время загрузки одной машины /контейнера в 3 раза. Новый склад оснащён видеонаблюдением и при возможных спорах по количеству отгружаемых паллет можно посмотреть видео процесса погрузки».