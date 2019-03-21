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Новые и модернизированные предприятия агропрома

На острове Кунашир заложен фундамент для нового рыбоперерабатывающего предприятия

  •  © korpso.ru

На острове Кунашир продолжается создание современного предприятия по производству рыбной муки и рыбьего жира. В Южно-Курильске строители завершили закладку фундамента будущего здания, заливку полов и приступают к монтажу несущих металлоконструкций.

Финансовую поддержку проекту оказал региональный институт развития — созданная островными властями «Корпорация развития Сахалинской области». Акционерное общество на льготных условиях профинансировало изготовление в Таиланде высокотехнологичного оборудования — двух производственных линий будущего цеха. В пиковый период они способны перерабатывать до 504 тонн сырья в сутки. В конце ноября прошлого года груз прибыл на остров.

— Дальнейшее строительство здания цеха будет вестись параллельно с монтажом и наладкой производственного оборудования, — рассказал генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин Коробков. — Запуск должен состояться до конца 2019 года.

С выходом нового производства на полную мощность в 2021 году ежегодный вклад ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» в валовый региональный продукт вырастет до 1,7 миллиарда рублей. Поступление налогов в региональный бюджет увеличится до 92 миллионов рублей. На производстве будет создано 46 новых рабочих мест.

  •  © tia-ostrova.ru

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Сахалинская область, Курильские острова, рыбная промышленность
  • exhausted1987 exhausted1987
    21.03.1921:09:44

    На склонах Фудзиямы зацвел хрен.

    Не видать японцам Курил.

       Хокку

    #1116772
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