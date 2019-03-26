В России освоили выпуск вилочных погрузчиков повышенной проходимости

Вилочные погрузчики повышенной проходимости в России выпускает только одно предприятие — Невьянский машиностроительный завод. Эта техника с дизельными двигателями внутреннего сгорания серии GEKA. Увеличенный клиренс, шины с большим сечением профиля и большего диаметра. Применяется такой автопогрузчик на площадках, занимающих значительное пространство и имеющие дороги с различным покрытием. Машиностроители говорят, что особой популярностью их техника пользуется в районах крайнего севера и на технологически сложных площадках.

Отметим, что линейку вилочных погрузчиков серии GEKA завод начал производить еще в 2003 году. Переориентация предприятия была связана с потребностями рынка в данном товаре и в рамках стратегической государственной задачи— диверсифицировать производство, наладив выпуск гражданской продукции. А общегосударственные меры, направленные на стимулирование производителей, обеспечивающих потребности транспортного комплекса в современной самоходной и прицепной технике, произведенной на территории Российской Федерации, способствовали совершенствованию технологий. Тогда же на заводе и был выпущен первый вилочный погрузчик повышенной проходимости.

Для справки: Невьянский машиностроительный завод — старейшее предприятие региона, которое иногда ещё называют демидовским заводом — по фамилии одного из владельцев основателей завода — Никиты Демидова.

http://pogruzchik-geka.ru/ http://www.nmz-group.ru/