Введены в эксплуатацию первый и второй подэтапы Северного обхода Калининграда. Завершить работы на этих объектах удалось почти на год раньше установленного срока.

Строительно-монтажные работы от транспортной развязки на Московском проспекте до автодороги «Калининград — Полесск» начались в январе 2015 года. Общая протяженность строительства двух подэтапов составляет более пяти километров. За три года построены транспортные развязки, путепроводы, подземные пешеходные переходы.

С 2017 года ведутся работы на участке от транспортной развязки автодороги «Калининград — Полесск» до транспортной развязки на Зеленоградск с устройством подъезда к Гурьевску общей протяженностью более 4 километров. В середине 2018 года заключен контракт на реконструкцию транспортной развязки на пересечении с дорогой на Зеленоградск.

В ближайшее время предстоит строительство следующего этапа Северного обхода. Получено положительное заключение экспертизы проекта строительства шестиполосной дороги от улицы Невского до проспекта Победы. В этом году планируем объявить конкурсные процедуры по выбору подрядчика.