Завод точного литья запустил новое производство в Рязани

В Рязани ввели в эксплуатацию цех производства литейной продукции на заводе точного литья. Создано 58 дополнительных рабочих мест. Мощность цеха составит 8 тысяч тонн литья в год. Благодаря новому цеху рязанское предприятие увеличило мощность выпуска литья на 4 тыс. т — до 15 тыс. т в год.

Цех оборудовали в рамках проекта «Расширение производства литейной продукции» федерального Фонда развития промышленности, который выдал льготный займ в размере 350 млн рублей. Общий размер инвестиций в производство превысил 527 млн рублей. Новый литейный цех стал 120-м открытым производством в портфеле Фонда.

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В новом литейном цехе производят стальные отливки весом от 100 до 2500 кг — колесные центры, кронштейны, корпусы буксы для железнодорожных и трамвайных вагонов, шкивы и корпусы редуктора для лифтов, станины и чугунные бабки для станков.

С помощью привлеченных средств завод приобрел современное высокотехнологичное оборудование — формовочный комплекс с выбивной решеткой, промышленную индукционную печную систему, закалочный комплекс и технологическую линию по производству литейных стержней из стержневой смеси.

Ключевыми потребителями изделий для вагонов выступают машиностроительные предприятия — Siemens, Трансмашхолдинг, Метровагонмаш, Ростсельмаш, Ногинский завод топливной аппаратуры, включая заемщиков ФРП — Демиховский машиностроительный завод, Тверской вагоностроительный завод.

Основными заказчиками рязанских комплектующих для лифтов и станков являются OTIS, «Сарапульский электрогенераторный завод» и «Ульяновский станкозавод», которые ранее закупали эти комплектующие за рубежом.

«Рязанский проект обладает импортозамещающим эффектом и позволяет повысить уровень локализации. Например, локализация конечной продукции «Ульяновского станкозавода» вырастет с 30% до 50%", — сообщил директор ФРП Роман Петруца.

Новое оборудование позволяет выстроить экологически направленное производство. Система генерации помогает перерабатывать формовочные смеси для отливок из уже использованного песка и связующих веществ. Объем новых материалов в создании формовочных смесей составляет не более 15-30%. Такая организация производства ведет к сохранению расходных материалов и позитивно сказывается на охране окружающей среды.

видео: mediaryazan.ru/news/detail/445725.html