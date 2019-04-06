Электромобиль 5Е-TIGARBO от ростовской компании «КОМЗ-Экспорт»

Как сообщила пресс-служба компании «КОМЗ-Экспорт», (завод расположеный в г. Каменск-Шахтинский выпускает продукцию под торговой маркой «TIGARBO», в частности автобетоносмесители, бетонные заводы, сварочные электроды и абразивные круги, почвообрабатывающую технику, моторные катамараны, парковые фонари, электромобили, а также экспортирует электромобили в страны СНГ), предприятие изготовило и отгрузило заказчику АО «Каменскволокно» электрический грузовик «5Е-TIGARBO 2 Г карго» массой 1,9 тонн и грузоподъемностью 1000 кг, который будет использоваться для перевозки тары.

«5Е-TIGARBO 2 Г карго» изготовлен на базе электромобиля «5Е-TIGARBO» с электродвигателем 72кВт. Автомобиль с передним приводом развивает максимальную скорость 25 км/ч и имеет дальность хода 60 км. Полная зарядка аккумулятора происходит за 6 часов, напряжение электрооборудования бортовой сети 12 В.

На базе «Элекар 5Е-TIGARBO 2 Г карго» возможна сборка различных модификаций, включая версии кейтеринга, коммунальных нужд и строительных целей:

— версия с емкостью для воды, с насосом и катушкой со шлангом;

— версия для перевозки мусорных контейнеров;

— версия с краном манипулятором;- самосвальная версия;

— грузовая версия;

— бортовая версия;

— версия с тентом;

— версия для клининга.

В стандартную комплектацию электромобиля входят ходовые огни с ближним и дальним светом, подлокотники для удобства пассажиров и водителя, боковые зеркала, приборная панель, передняя щетка стеклоочистителя, зеркало заднего вида, ручка безопасности, автоматические трехточечные ремни безопасности, 14-дюймовые легкосплавные колесные диски, ручник с подстаканником и розеткой 12V.