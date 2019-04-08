Первое в России производство ионнообменных смол для АЭС запустили в Кемерове

Производственное объединение «ТОКЕМ» запустило в городе Кемерово единственное в России производство технических и чистых ионообменных смол для подготовки воды в тепловой и атомной энергетике, химической и металлургической промышленности.

В 2018 году ФРП предоставил кемеровскому производителю заем по программе «Проекты развития» в размере 100 млн рублей на закупку технологического оборудования. Проект «ТОКЕМ» стал первым открытым производством в Кузбассе, запущенным с привлечением займа ФРП. Общий размер инвестиций в проект составил 200 млн рублей.

С помощью привлеченных средств компания освоила новые технологии производства технических ионообменных смол непрерывным способом и производства чистых ионообменных смол, приобрела новое современное оборудование и закупила основное химическое сырье.

Внедрение новых технологий производства, энергосберегающих технологий, средств автоматического управления и контроля производства позволило увеличить производительность труда на 55% и снизить себестоимость готовой продукции примерно на 15%.

Реализация проекта позволила увеличить производство смол технического класса (в том числе, полуфабрикатов для производства чистых смол) вдвое — до 12 тысяч куб. м в год, а чистых ионообменных смол в 3,5 раза — до 1,38 тысячи куб. м в год. После запуска нового производства продукция «ТОКЕМ» сможет покрывать потребности рынка российской атомной энергетики на 90%.

Компания также планирует экспортировать порядка 12% продукции в страны ближнего (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия) и дальнего (Финляндия, Китай, Южная Корея, США, Иран) зарубежья.

«Наша компания владеет современной технологией производства монодисперсных ионообменных смол, которая позволяет выпускать и поставлять на рынок наиболее эффективные и востребованные материалы. Наша продукция — это результат работы собственного научно-исследовательского центра, который обеспечивает внедрения инноваций и развития производства. Льготный заем ФРП сыграл положительную роль в решении задачи модернизации производства технических и чистых ионообменных смол в целях обеспечения потребностей России отечественного смолами», — рассказал генеральный директор ООО ПО «ТОКЕМ» Андрей Тихомиров.

Технические и чистые ионообменные смолы используются для умягчения и обессоливания воды в энергетике и промышленности, подготовке воды для бытовых целей, подготовке питьевой воды в пищевой промышленности. В атомной энергетике ионообменные смолы используются для очистки воды, применяемой в контурах охлаждения реакторов.