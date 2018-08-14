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Судостроение и судоходство

Цимлянский судомеханический завод сдал 2 земснаряда

В ноябре 2018 года в г. Хабаровск были спущены на воду два земснаряда, построенные на «Цимлянском судомеханическом заводе» (Ростовская область).

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  • 20180814_083844.jpg
  •  © csmz.ru

Производительность каждого земснаряда 4200 м3/час по воде (750 м3/час по грунту) и напором 42 м.в.ст.

  • IMG-20180813-WA0001.jpg
  • IMG-20180813-WA0001.jpg
  •  © csmz.ru

Земснаряды оснащены насосами ГрУТ 4200/42 ЛЧ, дизель-редукторными агрегатами Caterpillar и дизельными электростанциями Scania.

  • 20180831_004803.jpg
  • 20180831_004803.jpg
  •  © csmz.ru

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http://csmz.ru/news/328/

Цимлянский судомеханический завод, Ростовская область, земснаряд
  • Нет аватара malikszh
    09.04.1909:58:07

    Катамаран Хабаровск где Ростов где? Ростове оборудованию производили?

    #1121248
    • Katamaran Katamaran
      09.04.1910:17:23

      Ссылка под новостью. Можно напрямую у производителя спросить.

      #1121252
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