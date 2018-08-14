Цимлянский судомеханический завод сдал 2 земснаряда
В ноябре 2018 года в г. Хабаровск были спущены на воду два земснаряда, построенные на «Цимлянском судомеханическом заводе» (Ростовская область).
Производительность каждого земснаряда 4200 м3/час по воде (750 м3/час по грунту) и напором 42 м.в.ст.
Земснаряды оснащены насосами ГрУТ 4200/42 ЛЧ, дизель-редукторными агрегатами Caterpillar и дизельными электростанциями Scania.
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09.04.1909:58:07
09.04.1910:17:23