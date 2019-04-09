Газпром нефть внедрила первую в мире цифровую систему управления логистикой в Арктике

«Газпром нефть» запустила первую в мире цифровую систему управления «Капитан» для круглогодичного вывоза нефти сортов ARCO и Novy Port с Приразломного и Новопортовского месторождений, а также для повышения эффективности управления логистикой, сообщает «Газпром нефть».

Внедрение системы позволило значительно сократить сроки планирования и согласования операций по отгрузке нефти и оптимизировать транспортные издержки.

Система позволяет вести анализ эффективности эксплуатации флота, оценивая скорость движения на маршруте, расход топлива, объем загрузки судов. В режиме онлайн система мониторит местоположение судов, параметры их движения, грузовых операций, маршрутов и ледокольных проводок.

В компании отметили, что система просчитывает более 1 млн возможных логистических решений и оперативно реагирует на возможные отклонения. Ее функционал позволяет оперативно формировать график отгрузок нефти горизонте до трех лет.

Применение цифровых технологий позволило нам повысить эффективность работы компании в российской Арктике: уже по результатам опытно-промышленной эксплуатации системы «Газпром нефть» добилась снижения затрат на 10% в рамках действующей логистической схемы круглогодичного вывоза нефти арктических сортов.