В индустриальном парке «Пионер» Татарстана состоялось открытие производства «Роскамасталь»
В индустриальном парке «Пионер» состоялось открытие производства «Роскамасталь». Это российско-китайский завод по окрашиванию оцинкованной рулонной стали. Является резидентом ТОСЭР и выпускает продукцию под брендом «Роскамасталь». Производство оснащено новейшей системой непрерывного контроля технологического процесса окрашивания.
По итогам 2018 года на территории парка работают 5 компаний — резидентов, создано 125рабочих мест, объем отгруженной продукции — 547,7 млн. рублей.
Общая площадь парка составляет 9,25 га. Здесь проведен полный капитальный ремонт всех зданий. Подведены все необходимые инженерные коммуникации. В реконструкцию и ремонт вложено более 200 млн. рублей частных инвестиций.
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- Великоросс
- 12.04.201921:41
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12.04.1921:42:33