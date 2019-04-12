Добавить статью
Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

В индустриальном парке «Пионер» Татарстана состоялось открытие производства «Роскамасталь»

  •  © tatarstan.ru

В индустриальном парке «Пионер» состоялось открытие производства «Роскамасталь». Это российско-китайский завод по окрашиванию оцинкованной рулонной стали. Является резидентом ТОСЭР и выпускает продукцию под брендом «Роскамасталь». Производство оснащено новейшей системой непрерывного контроля технологического процесса окрашивания.

По итогам 2018 года на территории парка работают 5 компаний — резидентов, создано 125рабочих мест, объем отгруженной продукции — 547,7 млн. рублей.

Общая площадь парка составляет 9,25 га. Здесь проведен полный капитальный ремонт всех зданий. Подведены все необходимые инженерные коммуникации. В реконструкцию и ремонт вложено более 200 млн. рублей частных инвестиций.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1447554.htm

Татарстан, Роскамасталь
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,