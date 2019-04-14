Ярославский моторный завод разработал новую линейку дизель-генераторных установок

Ярославский моторный завод представил линейку дизель-генераторных установок собственной разработки. Установки мощностью от 40 до 400 кВт предназначены для применения в качестве основных или резервных источников питания на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и на социальных объектах, где особенно важно бесперебойное обеспечение электроэнергией.

Ярославский моторный завод «Автодизель» разработал новую дизель-генераторную установку (ДГУ). Дизель-генераторная установка АД-100 представлена на выставке в капотированном исполнении — это электроагрегат на базе 8-цилиндрового дизельного двигателя ЯМЗ-238М2-45 рабочим объемом 14,86 л.

ДГУ имеет номинальные характеристики мощности 100 кВт и напряжения 400 В при частоте 50 Гц, способна непрерывно работать при номинальной мощности в течение 8 часов с единовременным принятием 100% нагрузки. Моторесурс до капитального ремонта составляет 25 000 часов. Все базовые компоненты установки прошли адаптацию, полный цикл испытаний, оптимально сочетаются друг с другом для обеспечения наиболее эффективной работы конечного изделия. Серийный выпуск новой дизель-генераторной установки был запланирован на первое полугодие 2019 года.

Дизель-генераторные установки в диапазоне мощности 40 — 400 кВт предназначены для автономного производства электроэнергии, оснащены всем необходимым оборудованием и полностью готовы к эксплуатации. Могут применяться в качестве основных источников питания в сельскохозяйственном производстве, в добывающих отраслях и строительстве, при ликвидации аварий и пр. Как резервные источники питания могут обслуживать объекты, где критически важно обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии: больницы, банки, аэропорты, промышленные предприятия и т. д.

Ярославский моторный завод имеет большой опыт участия в производстве дизель-генераторных установок — с 1997 года «Автодизель» выпускает ДГУ без систем управления и автоматики на базе двигателей ЯМЗ мощностного диапазона от 40 до 400 кВт. С 2017 года начато проектирование полноценных дизель-генераторных станций на современном высокоточном оборудовании. Станции мощностного диапазона от 40 до 400 кВт всех степеней автоматизации выпускаются в контейнерном исполнении, а также обеспечиваются защитой от воздействия сложных погодных условий и оснащаются шумоизоляционным кожухом.

Андрей Матюшин, директор Ярославского моторного завода «Автодизель»: — Ярославский моторный завод расширяет ассортимент продукции, планируя вывод дизель-генераторных установок в собственном исполнении на рынок РФ. Мы планируем постепенно снижать долю продаж полуфабрикатов за счет освоения производства конечного продукта. Благодаря применению в качестве базового компонента двигателя ЯМЗ наши дизель-генераторные установки обладают высокой производительностью, экономичностью и эффективностью и способны стать незаменимым источником электроснабжения для широкого круга потребителей.