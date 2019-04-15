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Новые заводы и цеха

Предприятие по выпуску светотехнических изделий запущено в Северной Осетии

  •  © tass.ru

Производитель светотехнического оборудования завод «Заря Осетии» запустил свое производство в Северной Осетии. Они работают над выпуском профессионального энергосберегающего оборудования.

Завод создан во Владикавказе, на территории завода «Бином».Для начала обучены и приняты на работу порядка 30 человек, до конца первого полугодия количество работников будет увеличено до 80 человек.

Первой произведенной продукцией станут электротехническое изделие «Джимара» и уличный светильник «Сириус». В перспективе планируется выпускать десятки видов продукции.

Реализацией проекта занимается Волжский светотехнический завод «Луч». Договоренность об открытии на территории республики предприятия была заключена в конце прошлого года.

Параллельно предпринимателями из города Тольятти идет реализация еще одного проекта, связанного с производством на территории Северной Осетии дождевальных машин отечественной разработки «Кубань» и «Фрегат». Полный цикл производства планируется разместить на площадке «Стройэлектронкомплекса» во Владикавказе.

Завод «Луч» работает с 1979 года и производит более 2000 различных видов светильников, среди которых торгово-офисное освещение, взрывозащищенные светильники, уличное освещение, светильники специального назначения, промышленно-складское освещение.

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https://tass.ru/ekonomika/6335846

Северный Кавказ, Северная Осетия
  • Нет аватара tumanova
    15.04.1921:09:36

    В оригинале новости говорилось о том, что это первый на Северном Кавказе производитель светотехнического оборудования, но в 2017 году в Ингушетии было открыто подобное предприятие sdelanounas.ru/blogs/92477/

    Завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов построен в г. Малгобек в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы». Предприятие входит в холдинг «Швабе».

    #1122614
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