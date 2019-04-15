Предприятие по выпуску светотехнических изделий запущено в Северной Осетии

Производитель светотехнического оборудования завод «Заря Осетии» запустил свое производство в Северной Осетии. Они работают над выпуском профессионального энергосберегающего оборудования.

Завод создан во Владикавказе, на территории завода «Бином».Для начала обучены и приняты на работу порядка 30 человек, до конца первого полугодия количество работников будет увеличено до 80 человек.

Первой произведенной продукцией станут электротехническое изделие «Джимара» и уличный светильник «Сириус». В перспективе планируется выпускать десятки видов продукции.

Реализацией проекта занимается Волжский светотехнический завод «Луч». Договоренность об открытии на территории республики предприятия была заключена в конце прошлого года.

Параллельно предпринимателями из города Тольятти идет реализация еще одного проекта, связанного с производством на территории Северной Осетии дождевальных машин отечественной разработки «Кубань» и «Фрегат». Полный цикл производства планируется разместить на площадке «Стройэлектронкомплекса» во Владикавказе.

Завод «Луч» работает с 1979 года и производит более 2000 различных видов светильников, среди которых торгово-офисное освещение, взрывозащищенные светильники, уличное освещение, светильники специального назначения, промышленно-складское освещение.