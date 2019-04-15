В Москве завершена проходка первого тоннеля до станции метро «Нижегородская»
В Москве на юго-восточном участке Большой кольцевой линии завершилась проходка правого перегонного тоннеля метро длиной 2405 метров от станции «Текстильщики» до станции «Нижегородская». Тоннель построен АО «Трансинжстрой» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Марина», проходка левого перегонного тоннеля продолжается.
Это уже четвёртый тоннель Большой кольцевой линии, построенный в этом году, ранее были построены перегонные тоннели до станций «Стромынка», «Зюзино» и «Мичуринский проспект»!
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Фото vk.com
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