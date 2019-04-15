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Фотофакты

В Москве завершена проходка первого тоннеля до станции метро «Нижегородская»

  •  © Фото из открытых источников

В Москве на юго-восточном участке Большой кольцевой линии завершилась проходка правого перегонного тоннеля метро длиной 2405 метров от станции «Текстильщики» до станции «Нижегородская». Тоннель построен АО «Трансинжстрой» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Марина», проходка левого перегонного тоннеля продолжается.

Это уже четвёртый тоннель Большой кольцевой линии, построенный в этом году, ранее были построены перегонные тоннели до станций «Стромынка», «Зюзино» и «Мичуринский проспект»!

Самому большому городу Европы — самый большой в Европе метрополитен!

Фото vk.com

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Москва, метро, Большая кольцевая линия
  • Нет аватара termometrix
    15.04.1920:58:58

    И китайские товарищи    

    Китайские специалисты успешно завершили проходку первого тоннеля нового участка метро в Москве.

    #1122611
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