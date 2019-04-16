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Энергетика и ТЭК

В Ленобласти запустили газораспределительную станцию, которая запитает 50 петербургских предприятий

В Ломоносовском районе Ленобласти открыли газораспределительную станцию «Лаголово», которая обеспечит поставку газа предприятиям энергетики, которые снабжают теплом дома десятков тысяч петербуржцев. Повысится надежность работы Юго-Западной ТЭЦ и шести красносельских котельных.

Благодаря ГРС «Лаголово» петербургская газораспределительная организация «Петербурггаз» получает возможность дальнейшего развития газораспределительной системы в Юго-Западной части Санкт-Петербурга. В частности, производственные зоны и новую жилую застройку в районе Красного Села, Володарского, Старо-Паново, Горелово. Это мощный импульс развитию Красносельского района.

Это более пятидесяти предприятий Петербурга, которые с появлением этой станции получат гарантированное энергоснабжение.

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https://spbdnevnik.ru/news/2019-04-15/v-lenoblasti-zapustili-gazoraspredelitelnuyu-stantsiyu-kotoraya-zapitaet-50-peterburgskih-predpriyatiy

Санкт-Петербург, Газпром, Ленинградская область
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