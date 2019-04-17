Закончен уникальный проект станка глубокого сверления с ЧПУ РТ533



Cпециальный станок глубокого сверления с ЧПУ РТ533

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Рязанским производственным предприятием ПКФ «Станкосервис» был передан заказчику новый специальный станок глубокого сверления РТ533 созданный по уникальному проекту.

Ранее этот тип станков на территории России не проектировался и не производился.



Специальный станок глубокого сверления с ЧПУ РТ533. Изделие из титана в оправках.

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Станок РТ533 предназначен для сверления сквозных и глухих отверстий диаметром от 1,2 мм до 20 мм на длину до 450 мм (в оригинальном проекте РТ533/РТ534).



Маслоприемник и бабка инструмента с установленным сверлом диаметром 1,8 мм

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Станок модели РТ533 представляет собой комплекс из 2-х станков глубокого сверления с автоматическим циклом обработки и ручной загрузкой. Станки имеют общее электрооборудование, гидростанцию и транспортер стружки, что существенно экономит место, повышает удобство обслуживания и повышает производительность комплекса в 2 раза.



РТ534 – отдельностоящий станок глубокого сверления

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Процесс сверления может происходить с вращением или без вращения обрабатываемой детали, подвижным вращающимся или неподвижным инструментом.

Для обработки длинных деталей предусмотрен люнет изделия, а для большой длины сверления — люнет инструмента. В качестве инструмента используются ружейные сверла с внутренним подводом СОЖ и наружным отводом стружки.



Гидростанция с рабочим давлением 2x150 Бар

© www.stankoservice-rzn.ru

В ходе испытаний станок РТ533 подтвердил проектные характеристики и высокую эффективность.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WOqo_TRl83o