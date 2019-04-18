В Ингушетии впервые с советских времен заложили виноградники

В ингушском агрокомплексе «Сад-Гигант Ингушетия» заложили виноградники. На территории республики это было сделано впервые за почти 40 лет.

«Мы высадили саженцы винограда столовых сортов — белый, розовый и черный. Пока высадили саженцы на небольшой площади — чуть менее 4 гектаров, но на первых порах этого достаточно, чтобы себя представить на рынке, но сначала посмотреть, как эти сорта себя ведут в нашем климате, в первый год мы почти не ждем урожая, а в следующем ожидаем собрать до 50 тонн винограда. А после, на основании этих результатов, можно начать экспорт винограда в зарубежные страны», — рассказал гендиректор агрокомплекса «Сад-Гигант Ингушетия» Замир Балкизов.

Виноградарство до середины 1980-х годов было развито в регионе, но почти 40 лет виноградники в Ингушетии не закладывали.

Раньше в Малгобекском районе Чечено-Ингушской АССР были большие виноградники, но их впоследствии ликвидировали в середине 80-х годов прошлого века. Сейчас мы хотим возродить виноградарство региона в нашем саду. Я думаю, если наши усилия принесут свои плоды, то у нас есть перспектива стать основным экспортером винограда уже через несколько лет.

«Сад-Гигант Ингушетия» создан по интенсивной итальянской технологии, которая предусматривает получение урожая в первый год посадки. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии. Всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.