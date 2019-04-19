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Фотофакты

Строительство железнодорожной станции «Тамань-Пассажирская» в Краснодарском крае

Анапский линейный отдел МВД России (Краснодарский край) на транспорте готовится к открытию нового здания полиции на новой узловой железнодорожной станции в Темрюкском районе «Тамань-Пассажирская».

Именно она обеспечит движение пассажирских поездов дальнего следования из Крыма в Краснодарский край и другие регионы Российской Федерации, равно как и наоборот.

  •  © sun9-2.userapi.com

Таманский линейный пункт полиции, входящий в структуру Анапского ЛО МВД России на транспорте, разместится в новом здании в 3 квартале 2019 года и будет осуществлять служебные задачи в обеспечении личной и имущественной безопасности пассажиров, выявлении злоумышленников, ведении наблюдения за транспортной инфраструктурой и местами скопления людей. Объект включает в себя более 1100 квадратных метров служебных помещений и отдельное здание кинологической службы. Ведение строительных работ началось в 2018 году, и уже выполнено 85% работ.

  •  © sun9-32.userapi.com

Пассажирские перевозки в Крым посредством железнодорожных путей — самый ожидаемый маршрут туристического сезона 2019 года, что влечет не только увеличение нагрузки на железную дорогу, но и требует особого внимания полиции за обеспечением контроля в области безопасности и недопущению правонарушений на путях между Краснодарским краем и республикой Крым, организованных по новому Крымскому мосту.

  •  © sun9-32.userapi.com

Отметим, что станция «Тамань-Пассажирская» находится на линии Багерово — Вышестеблиевская, которая заменит собой Керченскую паромную переправу, рядом со станцией Портовая — грузовой станцией, обеспечивающей порт Тамань и грузооборот с Крымом. Станция будет оборудована 24-мя крупными объектами инфраструктуры, в том числе вокзал на 50 пассажиров, служебно-техническое здание вагонного хозяйства (ПТО), административно-бытовой корпус дирекции инфраструктуры, дом отдыха локомотивных бригад (ДОЛБ), пост электрической централизации (ЭЦ), совмещенный с ДС, здание полиции, объекты транспортной безопасности, включая зону усиленного досмотра железнодорожных составов с ИДК на основе нейтронной аппаратуры.

  •  © sun9-18.userapi.com

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Краснодарский край, Крымский мост, железнодорожная станция
  • A_SEVER A_SEVER
    19.04.1916:00:11

    Желающие видеть высокие платформы на станции «Тамань-Пассажирская» могут посмотреть последнее фото и оценить высоту насыпи!

    Тут и на низкую платформу устанешь подниматься по лестнице с вещами.    

    #1123523
    • Katamaran Katamaran
      19.04.1917:22:09

      зато не паром

      #1123532
      • A_SEVER A_SEVER
        19.04.1917:38:51

        зато не паром
        Мост лучше парома, но какое это имеет отношение к станции «Тамань-Пассажирская», которую большинство пассажирских поездов будет проходить без остановки?

        #1123536
        • Katamaran Katamaran
          19.04.1918:01:51

          меньшинство же будут останавливаться?

          #1123541
          • A_SEVER A_SEVER
            19.04.1918:19:13

            меньшинство же будут останавливаться?
            Будут. Только большинство пассажиров со станции «Тамань-Пассажирская» будут ехать не в Крым, а в противоположную сторону — в сторону Краснодара и Ростова-на-Дону.

            #1123544
            • Нет аватара alex_uns
              19.04.1918:40:51

              Скоро будут ездить с Крыма в Таманский порт на работу.

              #1123549
              • A_SEVER A_SEVER
                19.04.1918:50:32

                ездить с Крыма в Таманский порт на работу
                Да, станция построена в расчёте на обслуживание порта и прилегающего к порту промышленного кластера.

                #1123554
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