Строительство железнодорожной станции «Тамань-Пассажирская» в Краснодарском крае

Анапский линейный отдел МВД России (Краснодарский край) на транспорте готовится к открытию нового здания полиции на новой узловой железнодорожной станции в Темрюкском районе «Тамань-Пассажирская».

Именно она обеспечит движение пассажирских поездов дальнего следования из Крыма в Краснодарский край и другие регионы Российской Федерации, равно как и наоборот.

Таманский линейный пункт полиции, входящий в структуру Анапского ЛО МВД России на транспорте, разместится в новом здании в 3 квартале 2019 года и будет осуществлять служебные задачи в обеспечении личной и имущественной безопасности пассажиров, выявлении злоумышленников, ведении наблюдения за транспортной инфраструктурой и местами скопления людей. Объект включает в себя более 1100 квадратных метров служебных помещений и отдельное здание кинологической службы. Ведение строительных работ началось в 2018 году, и уже выполнено 85% работ.

Пассажирские перевозки в Крым посредством железнодорожных путей — самый ожидаемый маршрут туристического сезона 2019 года, что влечет не только увеличение нагрузки на железную дорогу, но и требует особого внимания полиции за обеспечением контроля в области безопасности и недопущению правонарушений на путях между Краснодарским краем и республикой Крым, организованных по новому Крымскому мосту.

Отметим, что станция «Тамань-Пассажирская» находится на линии Багерово — Вышестеблиевская, которая заменит собой Керченскую паромную переправу, рядом со станцией Портовая — грузовой станцией, обеспечивающей порт Тамань и грузооборот с Крымом. Станция будет оборудована 24-мя крупными объектами инфраструктуры, в том числе вокзал на 50 пассажиров, служебно-техническое здание вагонного хозяйства (ПТО), административно-бытовой корпус дирекции инфраструктуры, дом отдыха локомотивных бригад (ДОЛБ), пост электрической централизации (ЭЦ), совмещенный с ДС, здание полиции, объекты транспортной безопасности, включая зону усиленного досмотра железнодорожных составов с ИДК на основе нейтронной аппаратуры.