В Москве завершена проходка второго тоннеля до станции метро «Стромынка»

В Москве на северо-восточном участке Большой кольцевой линии завершилась проходка правого перегонного тоннеля метро длиной 1439 метров от станции «Рубцовская» до станции «Стромынка». Тоннель построен АО «Мосметрострой» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «София», проходка левого тоннеля завершилась в марте.

Строительство Большой кольцевой линии идёт ударными темпами — за неполных 4 месяца этого года столичные метростроевцы завершили проходку уже 5 тоннелей!