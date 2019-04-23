В России запустили в серийное производство систему для управления гаджетами силой мысли

Российская система «НейроЧат», которая позволяет силой мысли управлять устройствами и выходить в интернет, в этом году была запущена в серийное производство. Об этом во вторник сообщила генеральный директор и лидер проекта «НейроЧат» Наталья Галкина, во время представления системы в Самаре.

«НейроЧат» работает на основе технологии «мозг-компьютер-интерфейс», то есть пациент может силой мысли выбрать на экране тот или иной символ, управлять внешними устройствами и выходить в интернет. Аппарат позволит пациентам с церебральным атеросклерозом, хронической ишемией головного мозга, старческой астенией и другими ограничениями в речи и движениях общаться с людьми с помощью мысли.

«В этом году „НейроЧат“ запущен в серийное производство по стране. Стоимость комплекта составляет 120 тыс. рублей, однако разработчик и Минздрав обещают помочь пациентам получить компенсацию за покупку системы», — сказала Галкина.

По ее данным, система на 85% состоит из российских комплектующих. В настоящее время проводятся исследования о влиянии «НейроЧата» на реабилитацию пациентов. «Пока мы пытаемся понять, оказывает ли [система] реабилитационные свойства, хотя уже сейчас около 160 пациентов по России пользуются ей на базе лечебных учреждений. Конечно, существуют аналоги, но это оборудования больничного типа, а „НейроЧат“ — система потребительского класса, которую можно использовать дома», — говорит Галкина.

В 2019 году разработчик планирует продать более 200 комплектов оборудования по России.

«НейроЧат» стал одним из первых проектов, который получил финансирование в рамках проекта Национальной технологической инициативы, то есть госпрограммы по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. В работе над ним принимали участие математики, инженеры, программисты, биологи.