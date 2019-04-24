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Производство

Атоммаш изготовил первый полукорпус реактора для АЭС Аккую

  •  © ruscable.ru

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершена сварка кольцевых швов на верхнем полукорпусе реактора для турецкой АЭС «Аккую».

Это один из ключевых этапов изготовления корпуса реактора. Верхний полукорпус собрали из двух обечаек и фланца. Общая масса конструкции составляет около 180 т.

На сварочном стенде специалисты выполняли автоматическую сварку двух кольцевых швов в течение 22 дней при непрерывном подогреве зоны сварного шва. По завершению сварочной операции, зоны сварных швов полукорпуса были нагреты до 300 градусов. Затем полукорпус переместили в термическую печь на термообработку для получения требуемых механических свойств металла. Процесс нагрева и выдержки проходит при максимальной температуре в 620 градусов на протяжении трёх суток.

После термообработки будет проведён ряд необходимых контролей сварных соединений. В дальнейшем полукорпус будет подготовлен для нанесения внутренней коррозионностойкой наплавки в зонах сварных швов.

«Мы плотно сотрудничаем с представителями заказчика и контролирующими организациями, регулярно проводим совместные аудиты по вопросам изготовления оборудования. В настоящий момент все работы для Турецкой АЭС идут в соответствии с производственными графиками», — сказал директор Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» Ровшан Аббасов.

  •  © atomic-energy.ru

  •  © rosatom.ru

Завершено бетонирование фундаментной плиты энергоблока № 1 АЭС Аккую

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http://www.atominfo.ru/newsy/z0523.htm

энергетика, машиностроение, Атоммаш, АЭС Аккую, Турция
  • Нет аватара elron
    24.04.1909:39:29

    жаль что эту АЭС строят по несколько рискованной схеме Build, Own, Operate. но так, наверное, проще выкинуть конкурентов (вестов и орано) с рынка.

    #1124546
    • Елена Котельникова Елена Котельникова
      24.04.1909:47:21

      Подскажите, а в чем риск данной схемы? Казалось, что наоборот, это выгодный и крайне интересный для России вариант

      #1124551
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