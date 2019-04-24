Дан старт первой отгрузке сжиженного природного газа на новом заводе «Криогаз‑Высоцк»

В Высоцке Ленинградской области начал работу новый терминал по производству сжиженного природного газа.

Завод «Криогаз-Высоцк» — совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк». Это третье крупное российское предприятие по производству СПГ (два других — завод проекта «Сахалин‑2» и завод «Ямал СПГ»).

Мощность завода составляет 660 тыс. тонн в год, его инфраструктура также включает резервуар хранения СПГ вместимостью 42 тыс. куб. м и отгрузочный причал, способный принимать танкеры грузовместимостью до 30 тыс. куб. м.

Объем инвестиций в проект составил более 50 млрд рублей, на предприятии создано 175 рабочих мест.

Первая отгрузка СПГ состоялась на танкер-газовоз Coral Anthelia.Поставки планируются на внутренний рынок для использования в качестве газомоторного топлива и газификации потребителей, удаленных от централизованных систем газоснабжения. Целевой рынок — также страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона.

Вторая очередь завода по производству сжиженного природного газа мощностью свыше 1,1 миллиона тонн будет запущена в конце 2020 года.

Л.Михельсон (глава «Новатэк»): Объём инвестиций в данный комплекс составил более 57 миллиардов рублей. Привлечены были только российские строители, большое количество российских производителей оборудования. Объём локализации на данной первой очереди составил 65-70 процентов. Что важно, нам с «РЭП Холдингом» удалось в первый раз в России локализовать производство компрессора хладагента. Вторая очередь будет производством, как Вы сказали, более 1 миллиона 100 тысяч тонн, и, думаю, по локализации мы достигнем 90-95 процентов.

Целевая маркетинговая стратегия предусматривает бункеровку судов, мелкооптовую реализацию СПГ, а также поставки СПГ в качестве моторного топлива для автотранспорта на рынки Балтики, Скандинавии и Северо-Западной Европы. Использование СПГ в качестве моторного топлива позволяет сократить выбросы углерода и соответствует новым экологическим стандартам, таким как требования Международной морской организации по сокращению выбросов серы с 2020 года.