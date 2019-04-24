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Энергетика и ТЭК

Дан старт первой отгрузке сжиженного природного газа на новом заводе «Криогаз‑Высоцк»

  •  © lenobl.ru

В Высоцке Ленинградской области начал работу новый терминал по производству сжиженного природного газа.

Завод «Криогаз-Высоцк» — совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк». Это третье крупное российское предприятие по производству СПГ (два других — завод проекта «Сахалин‑2» и завод «Ямал СПГ»).

Мощность завода составляет 660 тыс. тонн в год, его инфраструктура также включает резервуар хранения СПГ вместимостью 42 тыс. куб. м и отгрузочный причал, способный принимать танкеры грузовместимостью до 30 тыс. куб. м.

Объем инвестиций в проект составил более 50 млрд рублей, на предприятии создано 175 рабочих мест.

Первая отгрузка СПГ состоялась на танкер-газовоз Coral Anthelia.Поставки планируются на внутренний рынок для использования в качестве газомоторного топлива и газификации потребителей, удаленных от централизованных систем газоснабжения. Целевой рынок — также страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона.

Вторая очередь завода по производству сжиженного природного газа мощностью свыше 1,1 миллиона тонн будет запущена в конце 2020 года.

Л.Михельсон (глава «Новатэк»): Объём инвестиций в данный комплекс составил более 57 миллиардов рублей. Привлечены были только российские строители, большое количество российских производителей оборудования. Объём локализации на данной первой очереди составил 65-70 процентов. Что важно, нам с «РЭП Холдингом» удалось в первый раз в России локализовать производство компрессора хладагента. Вторая очередь будет производством, как Вы сказали, более 1 миллиона 100 тысяч тонн, и, думаю, по локализации мы достигнем 90-95 процентов.

  •  © lenobl.ru

Целевая маркетинговая стратегия предусматривает бункеровку судов, мелкооптовую реализацию СПГ, а также поставки СПГ в качестве моторного топлива для автотранспорта на рынки Балтики, Скандинавии и Северо-Западной Европы. Использование СПГ в качестве моторного топлива позволяет сократить выбросы углерода и соответствует новым экологическим стандартам, таким как требования Международной морской организации по сокращению выбросов серы с 2020 года.

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Ленинградская область, Криогаз-Высоцк, Новатек, Газпромбанк, СПГ
  • Великоросс Великоросс
    24.04.1916:47:52

    •  © cdnimg.rg.ru

    #1124691
    • Human RS Human RS
      24.04.1920:11:46

      Видео по теме:

      ©Видео с youtube.com

      #1124758
    • A_SEVER A_SEVER
      24.04.1920:17:13

      Дан старт первой отгрузке сжиженного природного газа на новом заводе «Криогаз‑Высоцк"

      Первая отгрузка была ещё 31 марта на танкере «Coral Energice», к 16 апреля были отгружены 7 партий СПГ общим объёмом 67,8 тыс. кубометров.

      Владимир Владимирович дал старт погрузке на танкер-газовоз «Coral Anthelia», который пришёл в Высоцк 23 апреля, а на соседнем причале уже заканчивает погрузку танкер-газовоз «Coral Favia», который пришёл в Высоцк 21 апреля.    

      #1124762
  • Нет аватара port
    24.04.1917:30:36

    50 млрд. инвестиций, а сотрудников только 175, маловато чё то

    #1124701
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      24.04.1919:20:40

      Там очевидно практически полностью автоматизированное производство. Нужны только инженеры и операторы для обслуживания и инспектирования оборудования.

      #1124739
    • Human RS Human RS
      24.04.1919:44:41

      50 млрд. инвестиций, а сотрудников только 175, маловато чё то

      Добро пожаловать в 21-й век.

      #1124750
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    24.04.1917:38:56

    50 млрд инвестиций — не лишка задвинули?    

    #1124703
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      24.04.1919:26:58

      Инфраструктура по сжижению и транспортировке СПГ требует невероятно сложного и дорогостоящего оборудования, к тому же в значительной мере оно импортное. Чего стоит только один завод-гигант «Ямал-СПГ, хотя там ещё даже не завершена 4-я очередь.

      #1124742
      • Виктор Качурак Виктор Качурак
        24.04.1919:39:00

        Четвертая очередь опытная (0.9 млн тонн/год), так сказать обкатать свою собственную технологию («Арктический каскад») и свое оборудование.

        #1124747
  • Нет аватара Сделан у нас
    24.04.1921:03:08

    Первая отгрузка, как говорят в новостях, в Клайпеду. Привет Дале!

    #1124774
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