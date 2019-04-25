Компания «Умные станки» представила новый фрезерный станок с ЧПУ

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Компания «Умные Станки» презентовала фрезерный станок с ЧПУ Clever C600, выпуск которого был анонсирован в 2018 году.

Небольшой мощный станок предназначен для обработки алюминия и стали.Стоимость станка CleverC600 составит — 1 770 000руб, что существенно ниже стоимости аналогичного оборудования зарубежных компаний.

Преимущества выпущенного станка: