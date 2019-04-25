Добавить статью
Производство

Компания «Умные станки» представила новый фрезерный станок с ЧПУ

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/z9hn7TGkKPs

Компания «Умные Станки» презентовала фрезерный станок с ЧПУ Clever C600, выпуск которого был анонсирован в 2018 году.

Небольшой мощный станок предназначен для обработки алюминия и стали.Стоимость станка CleverC600 составит — 1 770 000руб, что существенно ниже стоимости аналогичного оборудования зарубежных компаний.

Преимущества выпущенного станка:

  • Жёсткая станина с неподвижным порталом и подвижным столом с заливкой синтетическим гранитом обеспечивает стабильную точность позиционирования не хуже 20 мкм.
  • Размер хода по осям 600×400×300 подходит для изготовления 80% номенклатуры небольших деталей.
  • Шпиндель 4,5 кВт на 24 000 оборотов с автоматической сменой инструмента оптимален для обработки с высокой производительностью алюминиевых сплавов и стали фрезами до 16 мм.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://clevercnc.ru/stanki/frezernyy-stanok-s-chpu-clever-c600/

  • Есть метка на карте
  • r-t
  • 25.04.201909:33
  • 3
российские производители, фрезерный станок, российское оборудования, импортозамещение
  • Нет аватара Инженер2015
    25.04.1909:44:00

    что существенно ниже стоимости аналогичного оборудования зарубежных компаний

    так почему не пойти на экспорт с этим станком?

    Есть Российский Экспортный Центр, он с удовольствием поможет

    #1124912
    • Нет аватара elron
      25.04.1914:03:50

      может быть потому что его только начали производить? со временем будет и экспорт.

      #1124987
    • Нет аватара Ветер
      25.04.1914:18:30

      так почему не пойти на экспорт с этим станком?

      вы представитель РЭЦ? что задаете такие вопросы?

      что касается любого несырьевого экспорта, то есть у него такой маленький нюанс, как необходимость кроме как продать, еще и обеспечить техническую поддержку, в том или ином виде, как-то сервисные центры, запчасти и т. д. и тп… кому нужен даже дешевый станок, если через полгода он сломается… а ремонт затянется… и это касается не только станков… да и на внутреннем рынке есть еще достаточно пространства для роста любой станкостроительной кампании… так что ваш вопрос можно перефразировать в пожелание этой компании скорейшего роста на внутреннем рынке и выхода на экспорт…

      #1124996
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,