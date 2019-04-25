Компания «Умные станки» представила новый фрезерный станок с ЧПУ
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/z9hn7TGkKPs
Компания «Умные Станки» презентовала фрезерный станок с ЧПУ Clever C600, выпуск которого был анонсирован в 2018 году.
Небольшой мощный станок предназначен для обработки алюминия и стали.Стоимость станка CleverC600 составит — 1 770 000руб, что существенно ниже стоимости аналогичного оборудования зарубежных компаний.
Преимущества выпущенного станка:
- Жёсткая станина с неподвижным порталом и подвижным столом с заливкой синтетическим гранитом обеспечивает стабильную точность позиционирования не хуже 20 мкм.
- Размер хода по осям 600×400×300 подходит для изготовления 80% номенклатуры небольших деталей.
- Шпиндель 4,5 кВт на 24 000 оборотов с автоматической сменой инструмента оптимален для обработки с высокой производительностью алюминиевых сплавов и стали фрезами до 16 мм.
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