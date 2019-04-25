На КМЗ изготовлена партия охладителей для ВМФ России

На Кингисеппском машиностроительном заводе завершено производство партии охладителей масла для двигателей размерности 23/2×30 «Русский Дизель», применяемых на боевых кораблях и вспомогательных судах ВМФ России.

Охладители являются основной частью двухконтурной системы охлаждения энергетической установки корабля.

Используемой охлаждающей средой является заборная морская вода. Маслоохладители имеют паяную трубчатую конструкцию и обладают высокой тепловой эффективностью. Применяемые в производстве материалы являются стойкими к агрессивным средам и обладают повышенной теплоотдачей, поэтому оборудование может работать при повышенном давлении, устойчиво к разрушительному воздействию морской воды.