Добавить статью
Судостроение и судоходство

На КМЗ изготовлена партия охладителей для ВМФ России

  •  © korabel.ru

На Кингисеппском машиностроительном заводе завершено производство партии охладителей масла для двигателей размерности 23/2×30 «Русский Дизель», применяемых на боевых кораблях и вспомогательных судах ВМФ России.

Охладители являются основной частью двухконтурной системы охлаждения энергетической установки корабля.

Используемой охлаждающей средой является заборная морская вода. Маслоохладители имеют паяную трубчатую конструкцию и обладают высокой тепловой эффективностью. Применяемые в производстве материалы являются стойкими к агрессивным средам и обладают повышенной теплоотдачей, поэтому оборудование может работать при повышенном давлении, устойчиво к разрушительному воздействию морской воды.

  •  © www.korabel.ru

  •  © www.korabel.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.korabel.ru/news/comments/na_kmz_izgotovlena_partiya_ohladiteley_dlya_vmf_rossii.html

КМЗ, Русский Дизель
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,