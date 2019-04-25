Впервые в мире кость таза заменили титановым эндопротезом напечатаным на 3D принтере



Фото предоставлено Первым Московским медуниверситетом (МГМУ) имени И. М. Сеченова

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Напечатанный компанией «ТЕН.МедПринт» эндопротез использовали для реконструкции тазовых костей 52-летней женщины, которой ранее были удалены участки, пораженные раком. Первую в мире подобную операцию успешно провели в Клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов Первого Московского медуниверситета (МГМУ) имени И. М. Сеченова.

Компания «ТЕН.МедПринт» занимается контрактным производством эндопротезов и имплантатов с помощью аддитивных технологий. Входит в TEN Group Группы компаний «ТехноСпарк», являющейся частью инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.

Реконструкция костных тканей после онкологии — одно из быстрорастущих применений аддитивных эндопротезов. Аддитивные технологии позволяют изготовить протез именно той формы, которая требуется пациенту. Другими способами заместить поврежденные тазовые кости невозможно. «Разрушение целостности тазового кольца обычно ведет к тому, что человек не может свободно перемещаться, он будет прикован к постели, даже не к креслу», — объяснил журналистам после операции директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии МГМУ Петр Царьков.

Для печати эндопротезов используются самые современные 3D-принтеры. Они создают «запчасти человека» методом селективного лазерного сплавления (selective lased melt), когда лазер последовательно плавит тонкие слои титанового порошка в соответствии с геометрией изготавливаемой детали. Титановый сплав, который используется для изготовления эндопротеза, биосовместим. За счет ячеистой структуры такие протезы максимально приближены по физико-механическим свойствам к кости. Подобные методы реконструкции костных тканей возможно применить не только в отношении тазовых костей, но и при челюстно-лицевой хирургии, могут быть изготовлены даже пяточные импланты. «Медицина — это самый быстроразвивающийся сектор в 3D-печати. По мере роста объемов высокотехнологичной медицинской помощи, кейсы, подобные этому, будут происходить все чаще и чаще. И скоро нам потребуется настоящий аддитивный завод, чтобы выполнить все заказы рынка», — полагает генеральный директор компании «ТЕН.МедПринт» Александр Нарчук.

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«ТЕН.МедПринт» — это самая быстрорастущая аддитивная компания России, получившая все необходимые разрешения для производства медицинских эндопротезов. Технологический уровень «ТЕН.МедПринт» позволяет печатать эндопротезы массово, но по индивидуальным проектам. Если в 2019 году будет произведено до тысячи штук, то в 2020-2021 годах производство будет увеличено до 5000 изделий. Сформировать рынок под масштаб такого завода — это задача ближайших трех лет", — заявил генеральный директор Группы компаний «ТехноСпарк» Денис Ковалевич, отметив, что уже в этом году компания будет раскрыта для новых инвесторов.