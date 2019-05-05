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Россия возвращается в элиту двигателестроения

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/e8LoW-iEuMg

Сегодняшний выпуск о том, как Россия начала восстанавливать позиции в авиационном двигателестроении. Эта та отрасль, по которой сегодня судят о техническом развитии стран. Всего 4 державы в мире (включая Россию) умеют сегодня делать двигатели мирового уровня, однако для достижения глобального лидерства нам ещё предстоит многое сделать.

Вместе с этим в выпуске анализирует деанонимизацию популярного телеграм-канала «Сталингулаг». Приятного просмотра!

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экономика, промышленность,
  • Нет аватара cheri
    05.05.1919:34:39

    Ну то что «много предстоит сделать» — это совсем НЕ страшно   

    страшна фраза:

    «мы не умеем это делать и поэтому вынуждены…» и т. д.

    #1126917
    • Нет аватара Захарка
      05.05.1920:26:49

      Не,ну смотря как «страшную» фразу построить, модно, например, так:

      «мы не умеем это делать и поэтому вынуждены учиться делать это самостоятельно»    

      #1126935
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