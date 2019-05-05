Россия возвращается в элиту двигателестроения

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Сегодняшний выпуск о том, как Россия начала восстанавливать позиции в авиационном двигателестроении. Эта та отрасль, по которой сегодня судят о техническом развитии стран. Всего 4 державы в мире (включая Россию) умеют сегодня делать двигатели мирового уровня, однако для достижения глобального лидерства нам ещё предстоит многое сделать.

Вместе с этим в выпуске анализирует деанонимизацию популярного телеграм-канала «Сталингулаг». Приятного просмотра!