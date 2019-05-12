Россия резко вышла из американских активов. Что происходит
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/98QFpppr3j0
Рассказываем в этом выпуске о действительно резком сбросе Центробанком РФ американских активов, рекордных закупках золота и о том, что такие действия стали причиной критики со стороны прессы. Вот уж, действительно, прессе не угодишь.
Как всегда даём сводку позитивных новостей о новых предприятиях, рассказываем о технических новинках и достижениях российской медицины. Приятного просмотра!
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- Евгений Супер
- 12.05.201918:21
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