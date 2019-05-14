Компания «КАМАЗ» представила городской электробус нового поколения
На проходившей недавно выставке «Электро 2019» производственная компания «КАМАЗ» из Набережных Челнов продемонстрировала свои возможности в области создания электробусов. Компания разработала и запустила в производство новую модель электробуса КАМАЗ-6282-012.
Силовая установка электробуса получает питание от литий-титанатных аккумуляторных батарей производства НИИКЭУ. Запас хода составляет 70 км. Электробус способен полностью зарядиться за 24 минуты. Зарядка возможна на специальных станциях при температурах от -40oC до +45oC. Электробус может эксплуатироваться в любом населенном пункте с подобными температурными критериями.
Зарядка возможна на специальных станциях при температурах воздуха на станции от от -40oC до +45oC. Карта России со средней температурой января.
Двери в электробусе полуавтоматические, могут открываться из кабины водителя и из салона специальной кнопкой. Поставляются итальянской компанией Camozzi.
Кузов электробуса нового поколения оформлен с использованием стеклопластиковых панелей, которые крепятся на несущий каркас из стали.
На фото ниже показан задний отсек, где установлена климатическая система. Для электробуса КАМАЗ-6282-012 климатическую систему поставляет голландская компания. Климатическая система обеспечивает двухзонный климат-контроль, отдельно для салона и отдельно для водителя. Также есть тепловая завеса.
Отопитель в электробусе работает на дизеле. Если сравнить с мировым опытом, то в странах с холодным климатом — Швеции, Финляндии, Канаде, нет полностью электрического обогрева салона. В этих странах электробусы с быстрой зарядкой обогревают салон до определенной внешней температуры за счет электричества (у КАМАЗА салон обогревается электричеством до нуля), а затем дизелем. На сегодняшний день уже появились системы электрического обогрева салона электробусов, которые в будущем позволят полностью отказаться от дизельного обогрева. Речь идет о электрических инфракрасных системах и некоторых других.
Технические характеристики электробуса КАМАЗ-6282-012:
- зарядка осуществляется в температурных условиях от +45 до -40 градусов;
- электробус развивает максимальную скорость 75 км/ч;
- максимальный запас хода — 70 км;
- вместимость электробуса — 85 человек (33 сидячих места);
- электробус оснащён спутниковой навигацией, USB-разъёмами;
- низкий уровень пола;
- наличие пандуса;
- высокая экологичность.
В электробусе КАМАЗ-6282-012 применены современные литий-титанатные аккумуляторные батареи. На их полную зарядку требуется всего 24 минуты, а для подзарядки достаточно от 6 до 12 минут.
Средняя длина маршрута электробуса 25-30 км. У водителя есть регламентный перерыв, после того как он проехал от конечной до конечной. Отсюда 24 минуты на зарядку батарей. Также согласно требованиям транспортного департамента, на разворотном пункте маршрута водитель не должен проводить больше 6-8 мин, поэтому время на подзарядку батарей сделано удобным для водителя.
Как правило, батарея электробуса не разряжается более на чем на 60%. Электробус доезжает до пункта разворота на маршруте, поднимает пантограф и зарядная станция производит подзарядку за небольшое время. В этом удобство быстрой подзарядки. Другой вариант — электробусы заряжаются ночью за 4-6 часов. При этом, в случае одновременного нахождения в одном парке большого числа электробусов (например, 200-300 машин) потребуются электрические мощности, чтобы заряжать все машины в течение нескольких часов. Эти мощности сравнимы с выработкой средней электростанции. Быстрая зарядка позволяет решить задачу заряда батарей электробусов с минимальными затратами на инфраструктуру и мощности, сгладить пики и распределить нагрузку на электросети по разным районам.
Электробус заряжается от станций быстрой зарядки с помощью полупантографа, в дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от трехфазной сети переменного тока 380 В (так называемая «ночная зарядка», которая занимает в среднем 8 часов). Зарядка электробуса возможна при диапазоне температур от +45 до -40 °С, поэтому транспортное средство может перевозить пассажиров круглый год.
Модель КАМАЗ-6282-012 оснащена лучшим современным оборудованием — от спутниковой навигации до USB-разъемов для зарядки мобильных устройств для пассажиров. Электробус вмещает 85 пассажиров и оснащен 33 сиденьями. Низкий уровень пола, наличие пандуса и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных.
Интерьер пассажирской зоны выполнен в спокойных серо-синих тонах, а пол отделан под ламинат — как у многих современных автобусов европейских марок.
Электрический мост для электробуса «КАМАЗ» выпускает Zahnradfabrik (ZF), абсолютный мировой лидер в этой технике. На фото показана часть портального моста ZF AVE130.
По концепции ZF, реализованной в мосту AVE 130 привод каждого колеса осуществляется высокооборотным асинхронным двигателем с жидкостным охлаждением с последовательной двухступенчатой передачей. На каждом колесе обеспечивается кратковременная максимальная мощность 240 кВт и постоянная мощность 120 кВт. Мост занимает минимальное пространство, это удобно для создания низкого пола в электробусе и свободной планировки салона и задней посадочной площадки. Также мост позволяет электробусу выполнять развороты с радиусом меньше 12 метров.
Эксплуатационные расходы (оценочно) включая запасные части и масла, охлаждающая жидкость, находятся в диапазоне 0,33-0,5 руб. на 1 км пробега. В день на электроэнергию расходуется около 3 тыс. руб.
Основными показателями аккумулятора с применением титаната лития являются:
- емкость — 40 А/ч;
- энергоемкость — 17,6 кВт/ч;
- количество циклов заряд-разряд при 50% DOD, не менее — не менее 15 тыс;
- максимальный продолжительный ток заряда/разряда — 120 А;
- максимальное напряжение (зарядное) — 512 В;
- диапазон использования накопителя по SOC — 5-95% (DOD 90%);
- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 — У2;
- диапазон рабочих температур без использования подогрева −30…+40oC;
- диапазон рабочих температур с использованием подогрева −40…+40oC;
- защита оболочки по ГОСТ 14254-96 — IP65;
- взрыво и пожаробезопасность.
Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-lHmLV7Hth0
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