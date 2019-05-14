Компания «КАМАЗ» представила городской электробус нового поколения

Кузов электробуса нового поколения оформлен с использованием стеклопластиковых панелей, которые крепятся на несущий каркас из стали.

На фото ниже показан задний отсек, где установлена климатическая система. Для электробуса КАМАЗ-6282-012 климатическую систему поставляет голландская компания. Климатическая система обеспечивает двухзонный климат-контроль, отдельно для салона и отдельно для водителя. Также есть тепловая завеса.

Отопитель в электробусе работает на дизеле. Если сравнить с мировым опытом, то в странах с холодным климатом — Швеции, Финляндии, Канаде, нет полностью электрического обогрева салона. В этих странах электробусы с быстрой зарядкой обогревают салон до определенной внешней температуры за счет электричества (у КАМАЗА салон обогревается электричеством до нуля), а затем дизелем. На сегодняшний день уже появились системы электрического обогрева салона электробусов, которые в будущем позволят полностью отказаться от дизельного обогрева. Речь идет о электрических инфракрасных системах и некоторых других.