Строительство атомного ледокола «Урал»
Универсальный атомный двухосадочный ледокол «Урал» проекта 22220 (ЛК-60Я).
Обратите внимание — нижние ярусы надстройки установлены ещё до спуска судна на воду!
Фото с сайта aoosk.ru
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