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Фотофакты

Строительство атомного ледокола «Урал»

  •  © Фото с сайта aoosk.ru

  •  © Фото с сайта aoosk.ru

  •  © Фото с сайта aoosk.ru

  •  © Фото с сайта aoosk.ru

Универсальный атомный двухосадочный ледокол «Урал» проекта 22220 (ЛК-60Я).

Обратите внимание — нижние ярусы надстройки установлены ещё до спуска судна на воду!

Фото с сайта aoosk.ru

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Санкт-Петербург, Балтийский завод, ледокол, 22220, «Урал»
  • Иван Кротов Иван Кротов
    14.05.1918:55:28

    Хорошая штука и названием хорошие.

    #1128856
    • A_SEVER A_SEVER
      14.05.1919:38:47

      названием хорошие

      Название «Урал» первоначально носил 5-й атомный ледокол проекта 10521, переименованный потом в «50 лет Победы». Так что это 2-я попытка построить АЛК с таким названием.

      #1128867
      • Katamaran Katamaran
        14.05.1920:15:24

        Север, можно откуда-нить с набережной посмотреть на этот спуск?

        #1128871
        • A_SEVER A_SEVER
          14.05.1920:28:16

          можно откуда-нить с набережной посмотреть на этот спуск?
          Нет, там вокруг промзона.

          #1128876
        • Нет аватара mik88
          15.05.1910:09:16

          Не знаю, как сейчас, в советские времена в день спуска заказа на территорию завода пускали работников и всех родственников, кого приведут. Не знаю утверждались списки или еще как, но факт остается фактом. Всегда бывало много детей, жен, короче заводской праздник с торжественными речами, оркестром и выпивкой(не официально). На заводе работали в такие дни только непрерывные производства и все виды дежурств.

          #1129001
  • сергей иванов сергей иванов
    14.05.1923:18:47

    А как понимать замечание: «Обратите внимание — нижние ярусы надстройки установлены ещё до спуска судна на воду!»?

    #1128933
    • A_SEVER A_SEVER
      14.05.1923:29:37

      А как понимать замечание
      У «Арктики» и «Сибири» во время спуска на воду был только корпус:

      •  © Фото из открытых источников

      •  © Фото из открытых источников

      #1128935
      • Maksim Starostin
        15.05.1915:08:58

        Видимо решили, что спускать на воду все же нужно корабль, а не недостроенный корпус    

        (либо в этот раз нет очереди на закладку в доке)

        #1129070
        • A_SEVER A_SEVER
          15.05.1915:10:20

          нет очереди на закладку в доке
          У Балтийского завода нет дока, только 2 наклонных стапеля.

          #1129071
      • Duo Power Duo Power
        15.05.1918:02:16

        Еще там же пишут, что в отличие от головного судна проекта ледокола «Арктика», «Урал» сойдет со стапеля с уже загруженными реакторными установками и практически полностью оснащенный системой электродвижения.

        #1129107
        • A_SEVER A_SEVER
          15.05.1918:04:16

          Еще там же пишут
          Но внешне это не видно, в отличие от надстройки.    

          #1129108
  • Алексей Григорьев Алексей Григорьев
    15.05.1917:05:18

    Вроде как разговор шел еще о двух ледоколах этого типа.

    #1129096
  • Elena Zimina Elena Zimina
    15.05.1917:40:32

    Какие показательные фотографии ! Приятно, что дело движется.

    #1129102
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