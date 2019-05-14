Строительство атомного ледокола «Урал»





© Фото с сайта aoosk.ru



© Фото с сайта aoosk.ru

Универсальный атомный двухосадочный ледокол «Урал» проекта 22220 (ЛК-60Я).

Обратите внимание — нижние ярусы надстройки установлены ещё до спуска судна на воду!

Фото с сайта aoosk.ru