В Подмосковье начали производить мороженое по уникальной рецептуре
На Дмитровском молочном заводе запущена новая линия производства. Новая линия выпускает мороженое 8 видов — пломбир в различной фруктовой желейной оболочке по уникальной рецептуре на основе натуральных фруктовых и ягодных пюре. «Эскимо» производится на палочке двух форм — плоское и круглое.
Теперь на предприятии выпускают мороженое 17 видов. Пользуются популярностью классические виды: ванильное, шоколадное, крем- брюле, ванильно-шоколадное двухслойное.
Производители столичного региона наращивают объёмы производства мороженого. Охлаждающий продукт имеет хороший экспортный потенциал, поскольку не требует много сырья для производства, а также долго хранится.
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