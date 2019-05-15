В Подмосковье начали производить мороженое по уникальной рецептуре

На Дмитровском молочном заводе запущена новая линия производства. Новая линия выпускает мороженое 8 видов — пломбир в различной фруктовой желейной оболочке по уникальной рецептуре на основе натуральных фруктовых и ягодных пюре. «Эскимо» производится на палочке двух форм — плоское и круглое.

Теперь на предприятии выпускают мороженое 17 видов. Пользуются популярностью классические виды: ванильное, шоколадное, крем- брюле, ванильно-шоколадное двухслойное.

Производители столичного региона наращивают объёмы производства мороженого. Охлаждающий продукт имеет хороший экспортный потенциал, поскольку не требует много сырья для производства, а также долго хранится.