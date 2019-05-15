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Агропром и пищевая промышленность

В Подмосковье начали производить мороженое по уникальной рецептуре

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На Дмитровском молочном заводе запущена новая линия производства. Новая линия выпускает мороженое 8 видов — пломбир в различной фруктовой желейной оболочке по уникальной рецептуре на основе натуральных фруктовых и ягодных пюре. «Эскимо» производится на палочке двух форм — плоское и круглое.

Теперь на предприятии выпускают мороженое 17 видов. Пользуются популярностью классические виды: ванильное, шоколадное, крем- брюле, ванильно-шоколадное двухслойное.

Производители столичного региона наращивают объёмы производства мороженого. Охлаждающий продукт имеет хороший экспортный потенциал, поскольку не требует много сырья для производства, а также долго хранится.

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https://vmo24.ru/news/v_dmitrove_stali_proizvodit_morozhenoe_po_unikalnoy_recepture

Московская область, пищевая промышленность
  • Нет аватара Johnny Mnemonic
    15.05.1920:09:02

    Что ж тут уникального — мороженное без использования молока? Афигеть новая технология .

    Если не ошибаюсь такую полову в СССР продавали по 7 копеек(сливочное 14, пломбир 20 ) — я так понимаю там молока так же небыло.

    Отредактировано: Johnny Mnemonic~20:10 15.05.19
    #1129122
    • DKerr DKerr
      15.05.1922:07:42

      Тут внутри пломбир, а снаружи вместо глазури желе из пюре, я покамест сам такого не встречал

      #1129138
      • Нет аватара Johnny Mnemonic
        15.05.1923:29:54

        а ну если это полноценное сливочное мороженное с фруктовой глазурью то конечно зачет, согласен такого в СССР небыло .

        В магазах уже есть, как называется?

        Отредактировано: Johnny Mnemonic~23:30 15.05.19
        #1129149
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