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Судостроение и судоходство

Сухогруз «Идель 1» передан заказчику

  •  © Фото Сергея Морозова

  •  © Фото Сергея Морозова

Сегодня судостроительный завод «Красное Сормово» передал судоходной компании «Пола Райз» сухогруз «Идель 1» — 7-е сухогрузное судно проекта RSD59.

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сухогруз имеет длинный трюм длиной 77,3 м для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов, а корпус судна имеет максимально возможные для Волго‑Донского судоходного канала габариты.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 8144 / 5320 т.

Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.

Количество трюмов: 2

Объём трюмов: 11292 м³

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 11 человек

Серия.

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):

Заводской № 591 — заложено 18.05.17 — спущено 05.07.18 — сдано 18.12.18 — «Пола Анатолия»

Заводской № 592 — заложено 25.05.17 — спущено 13.11.18 — «Пола Анфиса»

Заводской № 593 — заложено 12.11.17

Заводской № 594 — заложено 22.12.17

Заводской № 595 — заложено 02.07.18

ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):

Заводской № 06001 — заложено 05.09.17 — спущено 20.04.18 — сдано 24.05.18 — «Пола Макария»

Заводской № 06002 — заложено 19.09.17 — спущено 08.06.18 — сдано 05.07.18 — «Пола Филофея»

Заводской № 06003 — заложено 25.09.17 — спущено 12.07.18 — сдано 08.08.18 — «Пола София»

Заводской № 06004 — заложено 20.12.17 — спущено 17.08.18 — сдано 14.09.18 — «Пола Феодосия»

Заводской № 06005 — заложено 25.12.17 — спущено 21.09.18 — сдано 15.10.18 — «Пола Фива»

Заводской № 06006 — заложено 25.09.18 — спущено 21.02.19 — сдано 15.05.19 — «Идель 1»

Заводской № 06007 — заложено 27.11.18 — спущено 05.04.19 — «Идель 2»

Заводской № 06008 — заложено 14.12.18 — спущено 14.05.19 — «Идель 3»

Заводской № 06009 — заложено 28.02.19 — «Идель 4»

Заводской № 06010 — готовится к закладке (3-й контракт)

А сухогруз «Идель 2» уже проходит ходовые испытания!

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Фото Сергея Морозова с сайта fleetphoto.ru

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Нижний Новгород, Красное Сормово, сухогруз, RSD59
  • A_SEVER A_SEVER
    15.05.1914:34:05

    Молодцы «Красное Сормово» — вчера спустили «Идель 3», сегодня сдали «Идель 1»!    

    #1129053
  • Комментарий удален
  • Nikita Dubodel
    15.05.1918:19:43

    Речной флот давно пора обновлять, а то в Азове старье одно грузится порой страшно за моряков!

    #1129110
    • A_SEVER A_SEVER
      15.05.1918:47:55

      в Азове старье одно грузится
      Сейчас в Азове стоит сухогруз «Анатолий Сиденко» 2014 года постройки.    

      #1129113
  • Нет аватара senima56
    15.05.1921:07:37

    Вот бы все наши суда и корабли такими темпами строились!Предвижу скептические замечания, всё понимаю…, но ведь правда — очень хочется!

    #1129127
    • A_SEVER A_SEVER
      15.05.1922:43:34

      Вот бы все наши суда и корабли такими темпами строились!
      "Красное Сормово" планирует выйти на уровень 15 судов в год!    

      #1129140
    • capt4net capt4net
      16.05.1909:27:08

      Это вы только информацию по проекту RSD59 увидели    

      А их, проектов, с десяток, если не ошибаюсь.

      И в кажной серии по несколько судов построено или строится.

      #1129188
      • A_SEVER A_SEVER
        16.05.1909:32:15

        в кажной серии по несколько судов построено или строится

        Грузовые суда такого водоизмещения у нас быстро строят только 2 завода — «Красное Сормово» и «Окская судоверфь», остальные ССЗ строят дольше.

        #1129192
        • capt4net capt4net
          16.05.1910:03:48

          Я не столько про скорость, сколько про объемы.

          При этом в так называемых СМИ об этом практически молчок.

          Недавно была одна новость про спущенный на воду «Идель-3».

          О десятках других судов, посроенных в последние годы, молчок.

          При этом чо подумал или где посрал Моморин с Какаевым — множество статей во всех СМИ.

          #1129198
          • Нет аватара Sergey 34
            16.05.1911:19:30

            Вот вот, а также Доренко и Трамп, а нормальных новостей почти нет.

            #1129215
            • capt4net capt4net
              16.05.1912:29:39

              Трамп все же глава государства.

              А почему все новости забиты всякими собчачками — - не ясно.

              #1129233
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