«Газпром нефть» расширила международную географию заправок «в крыло» до 200 аэропортов

«Газпромнефть-Аэро», оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти», начала заправку воздушных судов авиакомпании «Волга-Днепр» в аэропорту города Циндао в Китае. Международный аэропорт «Лютин» (Циндао) стал двухсотым в сбытовой сети компании за рубежом и двадцать пятым в КНР. Заправка «в крыло» в аэропортах Китая осуществляется в рамках стратегического партнерства «Газпромнефть-Аэро» с национальным поставщиком авиационного топлива — China National Aviation Fuel Group Corporation (CNAF).

Благодаря партнерству с крупнейшими национальными авиатопливными компаниями «Газпромнефть-Аэро» обеспечивает заправку 18 российских и иностранных авиаперевозчиков в 66 странах мира. По итогам 1 квартала 2019 года компания увеличила объем продаж авиатоплива в зарубежных аэропортах на 26% — до 88 тыс. тонн.

«Международный авиатопливный бизнес компании активно развивается и на сегодняшний день имеет самую широкую географию среди российских топливных операторов. Долгосрочная стратегия „Газпромнефть-Аэро“ предполагает дальнейшее расширение международной сбытовой сети и увеличение объемов реализации топлива за рубежом в 5 раз к 2030 году», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.