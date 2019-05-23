Сухогруз «Идель 2» передан заказчику

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Сегодня судостроительный завод «Красное Сормово» передал судоходной компании «Пола Райз» сухогруз «Идель 2» — 9-е сухогрузное судно проекта RSD59.

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сухогруз имеет длинный трюм длиной 77,3 м для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов, а корпус судна имеет максимально возможные для Волго‑Донского судоходного канала габариты.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 8144 / 5320 т.

Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.

Количество трюмов: 2

Объём трюмов: 11292 м³

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 11 человек

Серия.

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):

Заводской № 591 — заложено 18.05.17 — спущено 05.07.18 — сдано 18.12.18 — «Пола Анатолия»

Заводской № 592 — заложено 25.05.17 — спущено 13.11.18 — сдано 20.05.19 — «Пола Анфиса»

Заводской № 593 — заложено 12.11.17

Заводской № 594 — заложено 22.12.17

Заводской № 595 — заложено 02.07.18

ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):

Заводской № 06001 — заложено 05.09.17 — спущено 20.04.18 — сдано 24.05.18 — «Пола Макария»

Заводской № 06002 — заложено 19.09.17 — спущено 08.06.18 — сдано 05.07.18 — «Пола Филофея»

Заводской № 06003 — заложено 25.09.17 — спущено 12.07.18 — сдано 08.08.18 — «Пола София»

Заводской № 06004 — заложено 20.12.17 — спущено 17.08.18 — сдано 14.09.18 — «Пола Феодосия»

Заводской № 06005 — заложено 25.12.17 — спущено 21.09.18 — сдано 15.10.18 — «Пола Фива»

Заводской № 06006 — заложено 25.09.18 — спущено 21.02.19 — сдано 16.05.19 — «Идель 1»

Заводской № 06007 — заложено 27.11.18 — спущено 05.04.19 — сдано 23.05.19 — «Идель 2»

Заводской № 06008 — заложено 14.12.18 — спущено 14.05.19 — «Идель 3»

Заводской № 06009 — заложено 28.02.19 — «Идель 4»

Заводской № 06010 — готовится к закладке (3-й контракт)

Фото Сергея Морозова с сайта fleetphoto.ru