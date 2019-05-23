Сухогруз «Идель 2» передан заказчику
Сегодня судостроительный завод «Красное Сормово» передал судоходной компании «Пола Райз» сухогруз «Идель 2» — 9-е сухогрузное судно проекта RSD59.
Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сухогруз имеет длинный трюм длиной 77,3 м для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов, а корпус судна имеет максимально возможные для Волго‑Донского судоходного канала габариты.
Технические характеристики:
Дедвейт (в море / в реке) — 8144 / 5320 т.
Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.
Количество трюмов: 2
Объём трюмов: 11292 м³
Скорость хода: 10 узлов
Автономность: 20 суток
Серия.
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):
Заводской № 591 — заложено
Заводской № 592 — заложено
Заводской № 593 — заложено 12.11.17
Заводской № 594 — заложено 22.12.17
Заводской № 595 — заложено 02.07.18
ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):
Заводской № 06001 — заложено
Заводской № 06002 — заложено
Заводской № 06003 — заложено
Заводской № 06004 — заложено
Заводской № 06005 — заложено
Заводской № 06006 — заложено
Заводской № 06007 — заложено
Заводской № 06008 — заложено
Заводской № 06009 — заложено
Заводской № 06010 — готовится к закладке (3-й контракт)
Фото Сергея Морозова с сайта fleetphoto.ru
23.05.1919:05:11