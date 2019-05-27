В Крыму начато строительство завода компании «Лио-Продукт»

Компания «ЛИО-ПРОДУКТ» приступила к строительству в Красногвардейском районе Крыма комплекса с цехом лиофилизации продуктов питания мощностью до 5 тонн в сутки, цехом подготовки сырья, складом готовой продукции, лабораторией и испытательным центром.

Проект будет завершен к 2021 году. Тогда же руководство компании планирует выйти на проектную мощность — 30 тыс. тонн продукции в год.

При производстве будет использоваться технология дегидратации при пониженном давлении и низких температурах. Такая технология позволит сохранить в продуктах все необходимые микроэлементы и витамины. При этом продукты имеют долгий срок хранения в герметичной упаковке, от трёх до пяти лет. Инвесторы будут использовать исключительно сельхозпродукцию крымских аграриев.

Соглашение по реализации инвестпроекта было подписано между Правительством РК и ООО «ЛИО-продукт» в ходе V Ялтинского международного экономического форума. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест не менее 75 человек.

О старте строительства в Крыму нового современного завода рассказал исполнительный директор ООО «ЛИО-продукт» Алексей Волокитенков. С его слов, проект реализуется в селе Красногвардейское, на территории пищевого парка «Крымское золото», на площади 10 тыс. кв. метров.

«Территория выбрана неслучайно, — подчеркнул топ-менеджер. — Здесь уже создана вся необходимая инженерная инфраструктура, в непосредственной близости расположены поставщики сырья. В частности, предприятия по выращиванию клубники, садоводческие хозяйства и так далее. Завод будет запущен в несколько этапов в течение двух лет и постепенно, к 2021 году, выйдет на заявленную мощность в 30 тысяч тонн ежегодно. На площадке уже заложен фундамент».

Кто выступает в качестве финансового партнёра, представитель «ЛИО-продукта» не уточнил. Вложенные средства инвестор планирует окупить за пять лет.

«Производственный комплекс будет состоять из трёх цехов (лиофилизации мощностью до пяти тонн в сутки, подготовки сырья и фасовочно-упаковочного), склада готовой продукции, лаборатории и испытательного центра.», — уточнил Алексей Волокитенков. Высушенные и упакованные продукты (клубнику, яблоки, мороженое, креветку, рыбу, мясо птицы и т. д. ) «ЛИО-продукт» будет отправлять в российские розничные сети и на экспорт. В частности, интерес к продукту уже проявили предприниматели из Индии и Сирии.

ООО «ЛИО-продукт» было создано 30 января 2019 года в Москве. Уставный капитал — 1 млн рублей. Основная специализация — торговля оптовая фруктами и овощами. Учредитель компании — Алексей Волокитенков. Гендиректор — Сергей Колесников.

По словам собственника компании, к реализации данного проекта они шли несколько лет. Заручились поддержкой группы компаний, среди которых и разработчик основной технологии столичное ООО НПП «ВакЭТО» (специализируется на научных исследованиях и разработке в области естественных и технических наук, а одноименный завод производит машины и оборудование). Один из потребителей продукции компании — корпорация «Ростех».

Заместитель гендиректора и совладелец «ВакЭТО» Артем Сухарев рассказал, что строящийся в Крыму комплекс будет использовать передовые отечественные разработки. «Высушивание продуктов будет происходить с помощью заморозки и вакуумной сублимации, — говорит Сухарев. — Ключевое преимущество нашей технологии — лиофилизация при минусовых температурах. Чтобы дегидратировать (обезвоживать) продукт, его надо не нагревать, а наоборот. И именно это позволяет сохранить в продукте все полезные свойства (витамины, минералы и так далее). Это также позволяет избежать денатурации белков и сохранить (в продукте) все ароматические молекулы. Кроме того, энергозатраты на 30-40 процентов ниже, чем было бы при выпаривании воды. Это положительно влияет на себестоимость готового продукта. Такая технология — наше ноу-хау».

В таком виде дегидратированные яблоки, клубнику, мороженное и другие продукты новый завод планирует поставлять в розничные сети.

Гендиректор УК «Пищевой производственный парк „Крымское золото“» Владислав Мартьянов считает, что у нового производства есть хорошие перспективы, поскольку главные поставщики сырья будут находиться в непосредственной близости. «Положительно решен вопрос о расширении территории нашего парка, выделении дополнительных площадей. Кроме завода подсолнечного масла, который мы уже запустили, и завода по лиофилизации, на территории пищевого парка будут расположены комплекс по производству и переработке индейки мощностью более 10 тысяч тонн в год (он займет 20 гектаров) и поля для развития овощеводства и растениеводства (это еще плюс 70 га). Часть сельхозпродукции резиденты парка будут, в том числе, поставлять и в качестве сырья для комплекса „ЛИО-продукта“. Это предприятие станет показательным примером того, как в Крыму можно развивать высокотехнологичную переработку, а не отправлять абсолютно все овощи, фрукты, ягоды, мясо в региональную розницу и на материк», — резюмировал Мартьянов.