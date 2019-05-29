Евраз начал разработку крупного месторождения

«Евраз» приступил к первому этапу разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Собственно-Качканарское месторождение, расположенное на склонах горы Качканар, станет титаномагнетитовой жилой, которая обеспечит Россию рудой на 100 лет.

Пресс-служба «Евраза» отмечает, что запуск промышленной добычи руды из нового карьера запланирован на начало 2021 года. На реализацию первой очереди проекта месторождения планируется выделить 6,4 млрд. рублей. К 2024 году «Евраз» планирует добывать здесь около 13 млн. тонн руды в год. Полная реализация проекта позволит в дальнейшем ежегодно добывать на месторождении до 59 млн. тонн руды.