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Добыча и разведка полезных ископаемых

Евраз начал разработку крупного месторождения

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«Евраз» приступил к первому этапу разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Собственно-Качканарское месторождение, расположенное на склонах горы Качканар, станет титаномагнетитовой жилой, которая обеспечит Россию рудой на 100 лет.

Пресс-служба «Евраза» отмечает, что запуск промышленной добычи руды из нового карьера запланирован на начало 2021 года. На реализацию первой очереди проекта месторождения планируется выделить 6,4 млрд. рублей. К 2024 году «Евраз» планирует добывать здесь около 13 млн. тонн руды в год. Полная реализация проекта позволит в дальнейшем ежегодно добывать на месторождении до 59 млн. тонн руды.

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https://newinform.com/175988-novoe-uralskoe-mestorozhdenie-obespechit-rossiyu-rudoi-na-100-let

Евраз, Свердловская область, металургия
  • asskassk100 . asskassk100 .
    29.05.1911:27:48

    давно я не видел фото с разрешением 1.3 мегапикселя!!!

    #1132278
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