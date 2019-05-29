Компания «Умные станки» презентовала новый фрезерный станок

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Санкт-Петербургская производственная компания «Умные станки» в мае 2019 года презентовала новый фрезерный станок с ЧПУ для силового 4-х координатного фрезерования Clever D700a. Стоимость представленной новинки составила 2 590 000 руб., что на порядок ниже стоимости импортных аналогов.

Основным отличительным преимуществом станка Clever D700a является наличие 4-й координаты, встроенной в станину станка. Это увеличивает жёсткость и поглощение инерции при фрезеровании, а также позволяет фрезеровать трубы до 250 мм на максимальных режимах резания.

Станина станка изготовлена из синтетического гранита, что обеспечивает большее вибропоглощение в сравнении со станинами из чугуна.