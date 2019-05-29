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Производство

Компания «Умные станки» презентовала новый фрезерный станок

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aVmUcoUsSWg

Санкт-Петербургская производственная компания «Умные станки» в мае 2019 года презентовала новый фрезерный станок с ЧПУ для силового 4-х координатного фрезерования Clever D700a. Стоимость представленной новинки составила 2 590 000 руб., что на порядок ниже стоимости импортных аналогов.

Основным отличительным преимуществом станка Clever D700a является наличие 4-й координаты, встроенной в станину станка. Это увеличивает жёсткость и поглощение инерции при фрезеровании, а также позволяет фрезеровать трубы до 250 мм на максимальных режимах резания.

Станина станка изготовлена из синтетического гранита, что обеспечивает большее вибропоглощение в сравнении со станинами из чугуна.

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https://clevercnc.ru/stanki/4-kh-osevoy-frezernyy-stanok-s-chpu-clever-d700a/

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  • r-t
  • 29.05.201911:41
  • 1
российские производители, фрезерный станок, российское оборудования, импортозамещение
  • Александр Жигульских Александр Жигульских
    29.05.1915:08:57

    Основным отличительным преимуществом станка Clever D700a является наличие 4-й координаты, встроенной в станину станка

    Координата, встроенная в станину — это само по себе интересно, конечно. «Скоро земля налетит на небесную ось» © Но дальше больше:

    Это увеличивает жёсткость, поглощение вибрации и поглощение инерции при фрезеровании

    Вот уж не думал, что координата может поглощать вибрации     Я-то по наивности думал, что это всего лишь число степеней свободы, по которым можно обрабатывать поверхность за одну операцию (4 координаты — это три координаты по осям Х, Y и Z + поворот вокруг одной из осей).

    Отредактировано: Александр Жигульских~15:22 29.05.19
    #1132328
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