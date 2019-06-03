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Экспорт

Lada Vesta SW Cross поступила на службу в полицию Словакии

  •  © russian.rt.com

Муниципальная полиция города Гуменне на востоке Словакии приобрела новый служебный автомобиль — российский Lada Vesta SW Cross.

Как уточнили местные власти, стоимость машины составила около €14 тыс., она приобретена в лизинг.

С получением Lada Vesta SW Cross число транспортных средств в автомобильном парке полицейских Гуменне возросло до трёх.

Решение о покупке новой машины было принято в связи с устареванием KIA Ceed и Skoda Fabia, которые уже несколько лет находятся в распоряжении местной полиции.

  •  © russian.rt.com

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https://russian.rt.com/world/news/637592-lada-vesta-slovakiya-policiya

Lada Vesta, Лада Веста, Автоваз, Экспорт, Словакия
  • Нет аватара treins
    03.06.1921:52:12

    Жаль что экспорт в Европу прекращают из-за Евро 6, Веста могла бы стать популярной

    #1133526
    • kolop kolop
      03.06.1922:28:32

      Конкурентов надо убрать. Экология повод.

      #1133531
      • Нет аватара termometrix
        03.06.1922:30:23

        Опять евроглупости.Это чистый протекционизм.Я не понимаю,почему наши не найдут повод полностью запретить импорт автомобилей из ЕС.Хотите продавать в б.СССР-стройте заводы оптимальной локализацией.

        Отредактировано: termometrix~22:35 03.06.19
        #1133533
        • kolop kolop
          03.06.1922:43:39

          Ну вообще-то Россия так и сделала. Если бы Россия ни чего не сделала, хрен кто строил свой завод в России: Форд, Рено, Хюндай, вон последний кто построил Мерседес. И все они должны увеличивать свою локализацию в России.

          #1133538
          • Нет аватара termometrix
            03.06.1922:57:57

            Импорт авто в Россию составил 2 млрд баксов за первый квартал 2019 г. Значит тратим 6-8 млрд в год,кто дурак?

            Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам трех месяцев 2019 года снизился на 8% до 61,5 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 1 млрд 693,4 млн долларов. При этом в марте было импортировано 29,3 тыс. машин (+43,7% к февралю) на 826,3 млн долларов. Импорт грузовых автомобилей в январе-марте вырос на 23,4% до 6 тыс. машин общей стоимостью 489,9 млн долларов. Из них 2,7 тыс. грузовиков (+47,2% к февралю) на 193,3 млн долларов были поставлены в нашу страну в марте.

            Источник: www.autostat.ru/news/39159/ © Автостат.

            Отредактировано: termometrix~23:03 03.06.19
            #1133547
    • Нет аватара termometrix
      03.06.1922:35:05

      из-за Евро 6,

      Евро-6 3д темп

      Причина — в жестких экологических требованиях к автомобильным выхлопам в Европе. Продукция российского автогиганта уже не соответствует требованиям Евросоюза, вступившим в силу с 1 сентября 2018 года.Продавать наши автомобили можно, но автовладельцы должны платить за них повышенный транспортный налог. Таким образом, автомобили LADA лишаются главного конкурентного преимущества — низкой стоимости владения. А в 2020 году в силу вступят еще более строгие экологические стандарты, и ситуация усугубится еще сильнее. Не дожидаясь краха, в АВТОВАЗе приняли решение покинуть европейский рынок уже сейчас. Стоит отметить, что примерно половину европейских продаж заводу обеспечивала именно LADA 4×4. Однако это не значит, что наших машин в Европе больше не станет. Новая модель, над которой будут работать инженеры АВТОВАЗа вместе со специалистами альянса Renault-Nissan, получит статус глобальной и будет продаваться по всему миру/Посмотрим будет ли выполнено обещание/. Возможно, речь идет о LADA 4×4 нового поколения. Пока же АвтоВАЗ сосредоточится на экспорте в Казахстан, Белоруссию и Узбекистан, а также в страны Латинской Америки и Ближнего Востока. Напомним, что недавно немецкие эксперты и автомобилисты высоко оценили LADA 4×4, назвав её машиной с лучшим соотношением цены/работоспособности на рынке Германии.

      Источник: ex-roadmedia.ru/auto/awd/news/avtovaz-prekrashchaet-postavki-mashin-v-evropu

      © Ex-RoadMedia

      В этом году в Европе вступают в силу экологические требования к транспортным средствам Евро-6+, ставящие продукцию АВТОВАЗа вне закона. Поэтому предприятие прекратит поставки Лад в Западную Европу.

      «В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время», — говорится в сообщении российского автогиганта

      Но окончательно покидать европейский рынок АВТОВАЗ не намерен. По словам вице-президента по маркетингу Яна Птачека, завод вернется в Европу уже с новой моделью, которая будет разработана совместно с партнерами по альянсу. Когда это произойдет и что это будет за модель, не уточняется.

      В 2018 году АВТОВАЗ поставил на экспорт 38 тысяч автомобилей, что на 57% больше, чем годом ранее. Впрочем, основными рынками сбыта по-прежнему остаются Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.

      Отредактировано: termometrix~22:39 03.06.19
      #1133535
      • Нет аватара termometrix
        03.06.1922:45:28

        А что мешало поставить временно модифицированный двигатель Рено или Ниссана для выполнение условий ЕС?!

        Отредактировано: termometrix~23:02 03.06.19
        #1133539
      • Нет аватара termometrix
        03.06.1923:01:09

        Значит мы можем продолжить экспорт Лада в ЕС,но надо снизить цену наших тачек еще больше,это вполне возможно.Но все зависит от господина Мантурова и от господина Силуанова.

        Отредактировано: termometrix~23:02 03.06.19
        #1133548
    • Нет аватара AlexCrazy
      03.06.1922:53:23

      в евро 6сть веста так же укладывается как и в евро 5ть — для бензиновых моторов они не отличаются. изменили ценники оплаты за выброс СО2 автомобилями — именно за это платят сборы водители, логично что малообъемные бензиновые турбомоторы намного меньше Со2 выделяют чем атмосферники. вестовские моторы 1,6 и 1,8 по уровню выброса Со2 выступают в другом классе автомобилей более дорогих — вот основная проблема. Отсутствие турбомоторов. Больше всего Евро 6сть ударило именно по дизелям, хотя учитывая что в той же германии местные муниципалитеты уже принимают законы о запрете регистрации дизельных авто, то куда идет движение вполне понятно и дело тут не в весте и не в борьбе с ней .

      Просто необходимо слезть с пальмы и наконец то понять что развитые страны ЕС борются за чистую среду обитания человека — большая часть их проектов направленна именно на это и проблемы папуасов их меньше всего интересуют .

      Но беда в том что у нас в головах в массах пока что в данном понимании сплошная паутина и опилки — что такое экология, чистая среда обитания и т. п. людей и власти у нас интересует меньше всего.

      #1133543
      • Нет аватара termometrix
        03.06.1923:16:56

        Аминь.

        Хотя конечно экология превыше всего.

        #1133553
      • Нет аватара termometrix
        03.06.1923:22:44

        Отсутствие турбомоторов.

        Что мешает владельцам Автоваза из Рено-Ниссан установить и создать такие моторы для Лада,разве они не выпускают?Ведь Франция и Япония лидеры в области автотехнологий,не так ли?

        Однако нет

        Пока же АвтоВАЗ сосредоточится на экспорте в странах Латинской Америки и Ближнего Востока.

        И в чем гарантия,что и эти страны не примут подобные нормы выхлопа СО2?!

        #1133555
  • kolop kolop
    03.06.1922:37:02

    Это как в Китай продать одежду. Веста вошла в вотчину Шкоды, совсем обнаглели.

    На счёт евро 6,7,8 … Это всё уловки, что-бы убрать конкурентов и продвигать электромашины. Сколько знаю европа вообще хочет отказаться от ДВС и перейти суто на электромашины. Так что ВАЗу не надо выдумывать ДВС 6,7,8,…, а надо создавать свою электромашину.

    #1133536
    • Нет аватара termometrix
      03.06.1922:53:42

      продвигать электромашины

      Это имхо пока в относительно отдаленном будущем.И для заправки электростанции этих автомобилей опять нужны углеводороды,даже больше,чем сейчас.

      Отредактировано: termometrix~23:00 03.06.19
      #1133544
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