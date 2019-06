Партия спецтехники «ГИРД» отправлена на Ванкорское нефтегазовое месторождение

Крупная партия спецтехники изготовлена Заводом «ГИРД» в адрес Ванкорского нефтегазового месторождения Красноярского края. В адрес Заказчика были отгружены 24 единицы спецтехники на шасси Урал: Агрегаты наземного ремонта водоводов АНРВ на шасси Урал Next с КМУ РК 5.001 — 5 единиц и АНРВ Урал Next с КМУ РК 11.001 — 2 единицы; Цементировочные агрегаты на шасси Урал Next — 4 единицы; Передвижные паровые установки на шасси Урал 4320 в количестве 6 единиц; Автоцистерны нефтевозы на шасси Урал Next — 5 единиц; Седельный тягач на шасси Урал Next с КМУ ИМ-320; Седельный тягач на шасси Урал Next с КМУ ИМ-240А с прицепом.

Агрегаты наземного ремонта водоводов АНРВ на шасси Урал Next с КМУ предназначены для ремонта и профилактического обслуживания технологического оборудования водопроводов, канализации, нефтяных трубопроводов. Фургоны АНРВ изотермические из сэндвич-панелей, укомплектованы вертикально-сверлильным и точильно-шлифовальным станками, а также газорезательным оборудованием. Крано-манипуляторные установки австрийского концерна Palfinger РК 5.001А, где максимальная грузоподъемность 3200 кг и РК 11.001А, где максимальная грузоподъемность 5580 кг дает возможность избежать привлечения дополнительной техники для погрузки\разгрузки ремонтируемых объектов и агрегатов.

Цементировочные агрегаты на шасси Урал Next предназначены для нагнетания рабочих жидкостей при цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, при проведении других промывочно-продавочных работ на нефтяных и газовых скважинах.

Передвижные паровые установки ППУ на шасси Урал 4320 предназначены для депарафинизации и паровой обработки зоны скважин, трубопроводов, резервуаров и другого нефтепромыслового оборудования насыщенным паром высокого давления. Кузов-фургон ППУ выполнен из сэндвич-панелей собственного производства и оснащен паровым котлом, водяным и топливным насосами и контрольно-измерительными приборами.

Автоцистерны нефтевозы АЦН на шасси Урал Next предназначены для кратковременного хранения и транспортирования темных нефтепродуктов по автомобильным дорогам общего назначения.

Седельные тягачи на шасси Урал Next с КМУ предназначены для погрузки\разгрузки и транспортировки различных грузов по всем видам дорог и местности. Автомобили оборудованы крано-манипуляторными установками ИМ-320А, где максимальная грузоподъемность 8500 кг и ИМ-240А с тросовой подвеской крюка, где максимальная грузоподъемность 8400 кг.