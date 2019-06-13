Экспорт сладостей из России в Китай достиг рекордной отметки

Экспорт российских конфет только через Маньчжурскую таможню за пять месяцев 2019 года превысил 10 тыс. тонн, что на 38% больше, чем в прошлом году. Общий объём экспорта конфет составил $26,21 млн. В прошлом году экспорт российских конфет также вырос, но меньше — на 26%. Об этом сообщает Центральная сеть новостей КНР.

Российские сладости становятся всё более популярными у китайских потребителей. Среди причин выбора они называют изысканный сладкий вкус и яркую упаковку. Маньчжурия, крупнейший сухопутный переход на границе Китая и России, стала основным направлением экспорта конфет. Директор компании, которая занимается импортом российских конфет, г-н Сунь, рассказал, что они успешно продают российские конфеты в Хэйлунцзяне, Ляонине, Цзилине, Пекине, Шанхае, Гуандане и других провинциях и городах КНР.

Будучи основными воротами в Китай для импортных продуктов питания, Маньчжурская таможня постоянно совершенствует свою работу, оптимизируя службы надзора, реформируя и ускоряя оформление. В частности, одной из таких реформ стал переход на круглосуточный электронный документооборот. Всё это также способствует росту экспорта российских конфет в Китай.