Третий серийный Ил-476 совершил первый полёт

Новый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 0202, построенный в АО «Авиастар-СП"(входит в Дивизион транспортной авиации ОАК), после успешного завершения этапа наземных отработок систем приступил к предъявительским испытаниям на аэродромном комплексе „Ульяновск-Восточный“.

"Самолет успешно совершил свой первый полет», — сообщил директор по летным испытаниям — начальник летно-испытательной станции Юрий Капша. — Его пилотировал экипаж АО «Авиастар-СП». Командир экипажа — летчик-испытатель Олег Ганович. Во время полета была проведена оценка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также работоспособности всех самолетных систем и оборудования. Сегодня Ил-76МД-90А готовится к очередному полету по программе предъявительских испытаний.

После проведения этапа летных испытаний транспортник передадут заказчику. В этом году это будет третий самолет, построенный на заводе в рамках контракта с Министерством обороны России. Всего согласно производственной программе 2019 года планируется передать в эксплуатацию шесть воздушных судов данной модификации.

Ил-76МД-90А является вторым поколением знаменитого самолета Ил-76. Он получил более мощные двигатели ПС-90А-76, соответствующие нормам ИКАО по уровню шума. Заново было сконструировано крыло из длинномерных панелей, что увеличило его прочность. Усилено шасси, проведено множество других изменений.